Грузия поддержала резолюцию ГА ООН о гуманитарном кризисе в Украине

Грузия вместе с 89 другими странами является соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая обвиняет Россию в создании тяжелой гуманитарной ситуации в Украине.

Документ был принят Ассамблеей 24 марта и поддержан 140 странами, против резолюции проголосовали пять стран. Документ призывает к защите мирных жителей и обеспечению доступа гуманитарным миссиям в Украине.

Наряду с Россией против резолюции проголосовали Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия. 38 стран, в том числе Армения, Казахстан, Китай и Индия, воздержались. А Азербайджан на сессии не присутствовал.

В пресс-релизе ООН говорится, что результаты голосования стали «четким сигналом о требовании международного сообщества к Москве немедленно прекратить боевые действия против Украины, чтобы устранить последствия гуманитарного воздействия».

Ассамблея не поставила на голосование подготовленный ЮАР альтернативный проект резолюции, в котором Россия вообще не упоминалась, а вместо этого говорилось только о гуманитарной ситуации, вызванной конфликтом.

