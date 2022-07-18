Грузинская мечта не примет участия во внеочередном заседании, созванном президентом
Первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта», депутат Гиви Миканадзе на сегодняшнем брифинге представил письмо правящей партии председателю Парламента Шалве Папуашвили, в котором говорится, что фракция «Грузинская мечта» «не намерена участвовать в саботажном и бесперспективном по результатам процессе», запланированном «радикальной оппозицией», не будет участвовать во внеочередном заседании законодательного органа, которое было созвано президентом Зурабишвили.
«Грузинская мечта не будет принимать участие в процессе, целью которого является не интеграция в европейские и евроатлантические структуры, не выполнение рекомендаций Еврокомиссии, а углубление поляризации и саботаж вышеупомянутых рекомендаций», — говорится в письме.
По утверждению правящей команды, предложенная оппозицией повестка дня противоречит Регламенту Парламента, поскольку большинство представленных вопросов не обсуждались на комитетских заседаниях. Что касается конституционных поправок, правящая партия «вообще не планирует» их обсуждать в этом году.
По заявлению Грузинской мечты, они уже начали работу над рекомендациями Еврокомиссии по плану, озвученному председателем партии Ираклием Кобахидзе.
«Несмотря на то, что рассмотрение вопроса (о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС) Грузии отложено до 2023 года, изменений в этом плане не будет, он будет завершен к декабрю 2022 года», — говорится в письме.
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Правящая партия призывает «каждого представителя радикальной оппозиции» «не оправдывать, придумывая параллельные процессы, и не останавливать процесс выполнения рекомендаций комиссии». Принять участие в текущей деятельности парламентских рабочих групп и комитетов, что, кстати, является их конституционной обязанностью».
По словам Гиви Миканадзе, учитывая, что после отказа Грузинской мечты не удастся набрать необходимый кворум для открытия сессии, не будет открыта и внеочередная сессия, созванная президентом.
То что вопросы, предложенные оппозицией, еще не прошли комитетские слушания и нет заключений ведущих комитетов, повторил сегодня на заседании Бюро Парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, созывая внеочередное заседание, оппозиция пытается представить вопрос так, будто работать хочет только она, а не кто-либо еще. «Реальность другая, наоборот, потому что парламентская работа идет и, к сожалению, часть оппозиции (объявляет) бойкот этой работе», — подчеркнул председатель Парламента.
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