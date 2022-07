В Европарламенте обсудили проект Доклада о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

Европарламент 13 июля обсудил представленный депутатом Европарламента Свеном Миксером проект ежегодного Доклада о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС. Миксер призвал власти Грузии соблюдать высокие стандарты демократии, верховенства закона и основных свобод.

Депутат подчеркнул, что проект призывает власти страны реализовать приоритеты, определенные Еврокомиссией для реализации реформ, чтобы «недвусмысленно продемонстрировать политическое решение по реализации амбициозных европейских устремлений страны».

По словам Миксера, в докладе выражается сожаление по поводу того, что «глубокая поляризация остается явной чертой политической среды Грузии», и в то же время соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС 19 апреля 2021 года, рассматривается в качестве пути укрепления демократии и верховенства закона в стране.

Докладчик подчеркнул, что должна быть проведена «подлинная и продуманная реформа правосудия», в ходе которой должны быть учтены недостатки, выявленных Венецианской комиссией в отношении назначения судей и генерального прокурора. «Это необходимо для того, чтобы процесс полностью соответствовал европейским стандартам», — добавил он.

По мнению депутата Европарламента, необходимо провести кардинальные реформы в Высшем совете юстиции и назначить оставшихся членов.

По его словам, «практика поспешных и непрозрачных действий при основных назначениях или институциональных изменениях лишь усиливает ощущение политизированности системы правосудия».

Депутат Европарламента подчеркнул недостаточные усилия в расследовании предполагаемой незаконной слежки в прошлом году и призвал власти провести «эффективное расследование». Депутат также отметил, что проект выражает обеспокоенность изменениями, которые расширили сферу негласной следственной деятельности и сделали возможным их осуществление в связи с дополнительными 27 видами преступлений.

В заключении Свен Миксер отметил, что это «некоторые из основных пунктов» проекта, и что многие другие вопросы будут отражены в окончательной версии. Европарламент, вероятно, проголосует по докладу и поправкам к нему позже, ближе к концу года.

Комментарии депутатов Европарламента

Говоря о проекте доклада, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что что-то в политической системе Грузии подталкивает Европу не смотреть оптимистично на ближайшее будущее.

«Я думаю, что мы подошли к какому-то системному вызову, который до сих пор существует в политической системе Грузии», — сказал он, «Конечно, это идеальное время для Грузии, чтобы разрешить разногласия и устранить пробелы, и я надеюсь, что правящая партия проявит позитивную и конструктивную мобилизацию (и) инициативу, чтобы пригласить все политические партии к участию в этом процессе. Это касается решения Грузии, а не нашего будущего».

Депутат Европарламента Маркета Грегорова заявила, что, поскольку у Грузии возникла исторической возможность, она должна «осуществить необходимые действия и реформы до следующей оценки к концу 2022 года». «Мы годами отмечали, что состояние демократии и верховенства права в Грузии отступает», — добавила она.

Она призвала власти Грузии работать вместе с оппозицией и другими субъектами над европейским устремлением грузинского общества. «Дело не в партиях или отдельных лицах, это действительно исторический момент для вашей страны, в этот момент никто, кроме вас, не мешает вам получить статус кандидата», — сказал он.

Депутат Европарламента Анна Фотыга призвала правящую элиту Грузии «изменить свое отношение». «Я искренне поддерживаю предоставление Грузии статуса кандидата, потому что грузинское общество и его правительства много работали для этого и заслужили это, однако Грузии нужно инклюзивное правительство и другое отношение к противоположным мнениям», — сказала она.

Европарламентарий также призвала власти Грузии учесть многочисленные призывы депутатов Европарламента относительно освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из заключения. В качестве примера Анна Фотыга привела несколько подобных громких дел, когда обвиняемых в других странах вместо тюрьмы помещали под домашний арест.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что доклад станет возможностью разъяснить правящей партии Грузии 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые она «либо не понимает, либо делает вид, что не понимает».

Он раскритиковал правительство Грузии за попытку усилить поляризацию, которое, по его словам, «обвиняет всех вокруг, не только оппозицию, гражданское общество, но и посла США, а теперь и Евросоюз, в том, что мы подталкиваем Грузию к войне, что глупость какая-то». «Это похоже на кремлевскую пропаганду. Кремль говорит, что во всем виноват Запад, и теперь то же самое говорит правящая партия Грузии», — добавил он.

Также депутат Европарламента говорил о деолигархизации, во время чего сказал, что, похоже, Грузинская мечта не понимает, что «олигарх — это человек, у которого много денег и который захватывает государство и который может своих телохранителей и своих бывших советников и помощников назначать министрами или премьер-министрами; Таким образом, единственный (такой) человек в Грузии – Бидзина Иванишвили».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)