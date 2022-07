Президент Зурабишвили созвала внеочередное заседание Парламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 июля заявила, что удовлетворила обращение оппозиции о созыве внеочередного заседания Парламента и подписала соответствующий указ.

Часть парламентских оппозиционных партий и независимые депутаты 13 июля обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное парламентское заседание для обсуждения законодательных изменений, необходимых для реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии.

На брифинге в Президентском дворце Саломе Зурабишвили также объяснила причины решения о созыве внеочередной сессии и сказала, что главная задача, стоящая сегодня перед страной, — это выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссией, и перерыв сейчас «не оправдан».

«Таким образом, я считаю, что сессия полностью оправдана… Комитеты и комиссии тоже оправданы, и я призываю всех — и оппозицию, и власть, большинство — принять полноценное участие во всем», — сказала президент.

Она также подчеркнула, что мы должны приложить «все усилия» для работы над приемлемыми законами в рамках рекомендаций, выданных Еврокомиссией. «Все вопросы и, в первую очередь, вопрос деполяризации, должны решать все мы вместе и путем диалога, присутствием в Парламенте», — добавила президент.

Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что «это единственная перспектива этой страны. Это европейская перспектива, которую мы приняли, и никто не имеет права сводить нас с этой перспективы и с этого пути».

Саломе Зурабишвили не уточнила дату внеочередного заседания, хотя, по сообщениям СМИ, сессия созвана на 18 июля.

На сегодняшнем брифинге президент Зурабишвили также выразила обеспокоенность в связи с сегодняшними обвинениями судьи Лаши Чхиквадзе о давлении со стороны посольства США и отметила, что «не думаю, что это правильная форма».

По ее словам, в случае наличия каких-либо доказательств, по общепринятому дипломатическому правилу, «с послом должна быть проведена беседа один на один», а не по телевидению.

«Наши друзья — это наши друзья, и у нас нет других друзей…», — сказала Саломе Зурабишвили.

