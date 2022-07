Грузинская мечта не видит необходимости в проведении внеочередной сессии Парламента

В ответ на созыв президентом Саломе Зурабишвили внеочередной сессии Парламента правящая Грузинская мечта заявила, что не видит необходимости в проведении этой сессии.

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что удовлетворила просьбу парламентской оппозиции и независимых депутатов о созыве внеочередной сессии и подписала соответствующий указ.

По словам депутата Грузинской мечты, председателя Юридического комитета Анри Оханшвили, с учетом того, что есть еще вопросы, которые необходимо обсудить, президент, который говорит о «примирении» и «деполяризации», призвав внеочередную сессию, сама способствует тому, чтобы процессы «приняли политическое лицо».

«На данном этапе нет вопроса, который прошел бы комитетское слушание, чтобы сейчас необходимо было бы созвать (внеочередное) заседание», — заявил еще один депутат от правящей партии Гурам Мачарашвили.

