Еврокомиссия представит доклад о выполнении Грузией рекомендаций к осени 2023 года

Представитель Еврокомиссии Михаэль Рупп заявил на заседании Европарламента 13 июля, что Еврокомиссия продлит шестимесячный срок, отведенный на осуществление реформ в Грузии, до осени 2023 года.

Оценка выполнения Грузией 12 рекомендаций будет представлена ​​вместе с пакетом расширения комиссии на 2023 год, что традиционно происходит в октябре. Рупп отметил, что по просьбе Европейского совета они решили не торопить политическую элиту Грузии с усилиями по деполяризации страны, чтобы они могли основательно работать над реформами.

«Это даст политической системе Грузии достаточно времени для углубленной работы над заданными приоритетами; Однако работу, конечно, останавливать не стоит», — сказал Михаэь Рупп. «Мы обращались к властям и будем обращаться к ним на всех уровнях, что мы готовы помочь стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами, чтобы помочь им решить эти приоритеты», — добавил он.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе приветствовал это решение и заявил, что реально оправдалось мнение правящей партии о том, что «никакой логики» не было в определении «6-месячного цайтнота» для страны.

«В нашем случае тоже было непонятно, зачем нужно было устанавливать такой шестимесячный срок», — сказал он, — «Сегодня кажется, что Евросоюз, Еврокомиссия все это переосмыслили, и в итоге все пошло по той логике, о которой мы говорили».

«Я думаю, что (лидеры ЕС) пришли к пониманию того, что может потребоваться некоторое время, больше, чем они думали, чтобы добиться конкретных результатов в этих 12 направлениях. Об этом также говорилось в заявлении (Руппа) — для того, чтобы Грузия глубже поняла, глубинно спланировала и реализовала реформы, нужно больше времени», — заявил Вано Чхиквадзе, глава отдела европейской интеграции Фонда «Открытое общество» интернет-изданию «Публика».

