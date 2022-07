Парламентская оппозиция просит президента созвать внеочередное заседание Парламента

Часть парламентских оппозиционных партий и независимые депутаты 13 июля обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с совместным заявлением, в котором просят президента созвать внеочередное заседание Парламента для обсуждения законодательных изменений, необходимых для реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии.

В то же время подписавшиеся призывают председателя Парламента Шалву Папуашвили «обеспечить выполнение необходимых процедур по подготовке внеочередной сессии, в том числе назначение комитетских заседаний в ускоренном режиме».

Оппозиционные политики считают, что внеочередная сессия станет реальным шагом к деполяризации. В то же время это покажет, действительно ли власти хотят выполнить обязательные условия для получения статуса кандидата в члены ЕС, «или их цель состоит в том, чтобы затянуть время и имитировать процесс выполнения рекомендаций».

Они также призывают членов правящей партии не отказываться от участия во внеочередной сессии. «Иначе это будет ваша политическая люстрация и прямая демонстрация того, что для вас главное не национальные интересы Грузии и интеграция в Европу, а сохранение власти ценой ущерба государственным интересам Грузии», — заявили они.

Депутаты от оппозиции также подчеркивают, что даже если их «конструктивное и деловое предложение» властям будет отклонено, они продолжат «предпринимать необходимые шаги для реализации обязательных рекомендаций для евроинтеграции».

Заявление подписали следующие оппозиционные партии: Единое национальное движение; Лело за Грузию; Стратегия Агмашенебели; За Грузию; Республиканская партия. Также независимые депутаты: Армаз Ахвледиани; Шалва Шавгулидзе; Тамар Чарквиани; Тамар Кордзаия; Саломе Самадашвили; Давид Бакрадзе. Среди подписавших нет партий – Европейские социалисты, Гирчи и Граждане.

