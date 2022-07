Карл Харцель о европейской перспективе Грузии

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель 14 июля опубликовал ответы на вопросы граждан, которые касаются европейской перспективы Грузии и основных тем, связанных с выполнением 12 рекомендаций Еврокомиссии.

На вопрос «в какой степени отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата был связан с тем, что в нашей стране не ведутся военные операции?» — Карл Харцель ответил, что «Еврокомиссия оценивала Грузию, Украину и Молдову по их заслугам и на основе установленных критериев. Среди этих критериев на самом деле не было хода боевых действий».

Подчеркнув, что Евросоюз является «сильным» партнером Грузии, Карл Харцель отметил, что «совсем недавно Евросоюз официально признал европейскую перспективу Грузии, что является большим достижением».

Говоря о распространенном в последнее время мнении о том, что Запад хочет втянуть Грузию в российско-украинскую войну, посол Харцель заявил, что это «категорически не соответствует действительности. Честно говоря, мне очень грустно видеть тех, кто пытается делать такие ложные заявления о ЕС или США». «И до этого не было такого желания, и не будет такого момента в будущем, когда Евросоюз захочет еще больше распространить эту войну», — добавил он.

Отвечая на вопрос о конкретных сроках вступления Грузии в Евросоюз, посол Харцель сказал, что «темпы вступления зависят от прогресса в процессе реформ, в первую очередь в фундаментальных областях, связанных с основными ценностями Евросоюза, в том числе верховенство права, демократические институты и права человека для всех без исключения». По его словам, для этого Грузия должна начать работу по 12 приоритетам, определенным Еврокомиссией, чтобы получить статус кандидата и успешно продолжить этот процесс.

На вопрос – «должно ли Соглашение от 19 апреля использоваться как один из шагов по реагированию на 12 приоритетов?» — Карл Харцель ответил: «не случайно Еврокомиссия говорит о «духе Соглашения от 19 апреля», потому что это соглашение было примером того, какой вид работы требуется между сторонами. Теперь сторонам придется сесть и согласовать планы на будущее, и Соглашение от 19 апреля остается хорошей отправной точкой как для процесса, так и для содержания».

Касаясь ареста директора ТВ «Мтавари архи» Ники Гварамия и экс-президента Михаила Саакашвили, посол отметил, что хотя говорить об отдельных случаях и не входит в его полномочия, «в целом соблюдение верховенства закона, в любом случае, имеет решающее значение для демократии. То же самое относится и к Грузии».

«Мы внимательно следим за состоянием здоровья бывшего президента и настоятельно требуем от властей в рамках их полномочий защиту его прав, как заключенного, обеспечения ему надлежащего обращения и права на справедливое судебное разбирательство», — отметил посол, — «Дело г-на Гварамия основано на тех же принципах. Это дело также вызывает вопросы относительно свободы СМИ, которые в последнее время оказались в стрессовой ситуации в Грузии».

На вопрос, в какой степени позиция властей и оппозиции может привести страну к деполяризации, Карл Харцель сказал: «я считаю, что успешная реализация 12 приоритетов должна начинаться и заканчиваться усилиями по деполяризации. В краткосрочной перспективе необходимо будет говорить о создании и предоставлении платформы и повестки дня для реализации реформ».

По его словам, идеи, представленные правящей партией, организациями гражданского общества и другими, «могут быть с пользой объединены для определения более широкой общей повестки дня. В связи с этим на правительстве лежит особая ответственность, хотя все стороны должны взять на себя ответственность за процесс деполяризации».

Посол ЕС также ответил на вопрос о правах ЛГБТ и однополых браках в Грузии и отметил, что «ЕС не просит Грузию легализовать однополые браки». «То, что Евросоюз требует от всех государств-членов, это запрет дискриминации и защита всех меньшинств, в том числе и сексуальных меньшинств», — добавил он.

На вопрос, должно ли правительство защищать организацию по защите прав ЛГБТ+ «Тбилиси Прайд», посол ответил: «защита граждан от насилия и обеспечение права каждого человека на свободу слова и собраний являются основными ценностями Евросоюза и, без сомнения, любой демократии».

«Ответственность и обязанность правоохранительных органов — защищать эти права без исключения», — отметил он, — «в контексте присоединения Грузии к Евросоюзу будет оцениваться готовность и способность правительства в равной степени защищать эти права для всех граждан, включая меньшинства».

