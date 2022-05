Саакашвили перевели в клинику «Вивамед»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который отбывает наказание в Руставской тюрьме, сегодня переведен в частную клинику «Вивамед».

На фоне сообщений об ухудшении здоровья Саакашвили правительство Грузии предложило 10 мая перевести его в клинику «Вивамед» для обследования «во избежание возможных осложнений». Саакашвили согласился на предложение, но поставил для него определенные условия.

Пока неизвестно, согласились ли власти страны с условиями Саакашвили. Однако вчера Министерство юстиции раскритиковало экс-президента за выдвижение «ультиматумов» и призвало его безоговорочно согласиться на медицинское обследование.

Группа экспертов, созданная омбудсменом, заявила в конце апреля, что здоровье бывшего президента «значительно ухудшилось» после его январского визита. По словам врачей, Михаил Саакашвили находится в отрицательном катаболическом состоянии, а это означает, что организм потребляет белки, высвобождаемые при распаде собственных органов, что приводит к похудению за счет мышечной массы.

В ноябре прошлого года, во время продолжавшейся несколько недель голодовки Саакашвили, власти Грузинской мечты отказались перевести его в гражданскую больницу на том основании, что сторонники могли похитить его из менее охраняемой гражданской больницы. Позже бывшего президента доставили в Горийский военный госпиталь для дальнейшего лечения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)