Михаил Чинчаладзе повторно избран председателем Тбилисского апелляционного суда

На сегодняшнем заседании Высший совет юстиции Грузии второй раз на пятилетний срок избрал председателем Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе.

Михаил Чинчаладзе, которого неправительственный сектор считает членом т.н. «судебного клана, был избран членом на фоне растущей критики судебной системы Грузии со стороны международных партнеров.

Как заявили «Civil.ge» в Высшем совете юстиции, Чинчаладзе был единственным кандидатом на этот пост и что его поддержали все десять действующих членов совета.

По сообщениям СМИ, в совещании, посвященном избранию Чинчаладзе, приняли участие 53 судьи Апелляционного суда, все они поддержали его кандидатуру.

Михаил Чинчаладзе был избран на первый срок 30 мая 2017 года, срок его полномочий истек в мае этого года.

После избрания председателя Апелляционного суда бывший внесудебный член Высшего совета юстиции и основатель общественной организации «Судебный дозор» Нази Джанезашвили заявила журналистам, что Чинчаладзе нужна эта должность только для «привилегий».

«Его влияние больше, чем один обычный суд в Тбилиси. Его влияние распространяется на любой суд первой инстанции, начиная с Верховного суда», — сказала она.

По словам еще одного бывшего внесудебного члена Высшего совета юстиции и основателя партии «За народ» Аны Долидзе, «Клан, Грузинская мечта и Бидзина Иванишвили настолько обнаглели, что сегодня председателем Апелляционного суда назначили пустое кресло, и им ни по чем, что говорят Еврокомиссия, Европарламент или (Президент Европейского совета) Шарль Мишель».

Она также отметила, что Михаил Чинчаладзе «даже не соизволил» присутствовать на заседании и участвовать в «формальном собеседовании».

Отзывы НПО

Ранее неправительственные организации призвали Высший совет юстиции и судей не поддерживать повторное назначение Михаила Чинчаладзе, что, по их словам, может усилить «клановое правление» в судебной системе.

«На фоне растущей критики судебной системы на местном и международном уровне Совет юстиции, похоже, стремится сохранить клановое управление в судебной системе в тайне от общественности», — говорится в совместном заявлении восьми неправительственных организаций, опубликованном 20 июня.

Они также подчеркнули, что процесс отбора председателя должен быть «прозрачным» и «инклюзивным» и что с судьями Апелляционного суда следует проводить публичные консультации.

Правозащитники также отметили, что рекомендации, опубликованные Еврокомиссией 17 июня 2022 года, подтверждают, что «отсутствие независимости судебной власти является существенным препятствием для существования Грузии, как демократической страны».

«В заключении (Еврокомиссии) в качестве одного из условий европейской интеграции Грузии называется обеспечение полной и подлинной независимости, подотчетности и беспристрастности судебной власти в институциональной цепочке правосудия».

НПО также раскритиковали Парламент Грузии за то, что в Высшем совете юстиции «с нарушением законодательства, до сих пор не избраны 5 внесудебных членов, что «означает, что общество не участвует в деятельности совета, и любые решения, принимаемые Высшим советом юстиции», не соответствует установленному Конституцией стандарту».

Высший совет юстиции, главный координирующий орган судебной власти, состоит из 15 членов. Совет состоит из председателя Верховного Суда, восьми судей, избираемых Конференцией судей, и шести членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются Парламентом Грузии и одного представляет президент Грузии. В настоящее время в совете вакантными остаются 5 мест для внесудебных членов.

