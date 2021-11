На фоне критики были избраны два члена Высшего совета юстиции

После досрочной отставки двух бывших членов Высшего совета юстиции Грузии судьи на 30-й конференции избрали двух новых членов совета на четырехлетний срок.

Теа Леонидзе была назначена членом совета в октябре 2020 года и покинула этот пост за 3 года до истечения срока полномочий. Тамар Ониани была в совете с марта 2018 года и покинула этот пост за четыре месяца до истечения срока полномочий. Причины отставки ни одна из них публично не озвучивала. Высший совет юстиции объявил об их отставке только после избрания новых членов.

Конференция судей прошла 31 октября, на второй день напряженного второго тура выборов в органы самоуправления 30 октября, и в ней приняли участие 266 судей. Судьи избрали Паату Силагадзе и Георгия Гогинашвили на две вакантные должности в Высшем совете юстиции. Оба они являются судьями Тбилисского апелляционного суда.

До этого Паата Силагадзе также был кандидатом в члены Верховного суда, но в 2019 году его не поддержал Парламент. Он также был представлен в качестве кандидата в члены Верховного суда в начале 2020 года, хотя Парламент тогда приостановил назначения судей. По данным СМИ, Силагадзе – это тот судья, который в свое время признал недопустимым иск стороны защиты по т.н. «делу картографов», в котором они обжаловали предварительное заключение Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой.

Что касается Георгия Гогинашвили, до перевода в Апелляционный суд он был судьей Тбилисского городского суда. В 2014 году он принял решение о предварительном заключении в отношении бывшего мэра столицы Гиги Угулава.

Конференция судей прошла на фоне критики со стороны неправительственного сектора. В заявлении от 29 октября Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет около 40 организаций, подчеркнула необходимость приостановить назначение судей в Высший совет юстиции до создания «прозрачной» и «справедливой» среды.

Коалиция также выразила подозрение, что на фоне сложившегося «политического кризиса» в стране, когда общественный интерес направлен на другие вопросы, «влиятельные группы» в судебной системе пытаются «ускорить» консолидацию власти.

По утверждению НПО, Высший совет юстиции вместе с правительством в течение многих лет становился «одним из главных действующих лиц, наносящих ущерб правосудию», а группа влиятельных судей в системе сохраняет власть с помощью совета.

Коалиция также подчеркнула, что непонятно, почему возникла необходимость в избрании двух новых членов Высшего совета юстиции, когда срок полномочий не истекал ни у одного из них, и не было обнародовано никакой информации о досрочном прекращении полномочий кому-либо из них.

НПО также выразили озабоченность по поводу того, что за последние пять месяцев 5 из 6 мест внесудебных членов совета оставались вакантными. По их словам, Грузинская мечта «без всяких на то оснований» отказалась назначать внесудебных членов на основе консенсуса с парламентской оппозицией.

Неправительственный сектор, а также послы США и ЕС в Грузии Келли Дегнан и Карл Харцель призвали власти «немедленно» приостановить назначения в судебные органы без проведения реформ, предусмотренных в Соглашении от 19 апреля между оппозицией правящей командой.

В ответ правящая команда заявила, что Парламент не уполномочен «ждать законодательных изменений, принятие которых планируется на весенней сессии 2022 года». В результате 26 мая Конференция судей избрала четырех судей в Высший совет юстиции. Примечательно, что Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из Соглашения от 19 апреля и заявила, что оно аннулировано.

Высший совет юстиции, главный координирующий орган судебной системы, состоит из 15 членов. Совет состоит из председателя Верховного суда, восьми судей, избираемых Конференцией судей, и шести членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются Парламентом Грузии, а одного представляет президент Грузии.

