США критикуют «закрытую» судебную систему Грузии

Посольство США в Грузии поздно вечером 2 ноября выступило с заявлением, в котором подвергло критике поспешные назначения двух членов Высшего совета юстиции «в условиях отсутствия конкурса и прозрачности».

«Печально, что судебная система упустила возможность продемонстрировать прозрачность и по-прежнему не смогла избрать своих членов посредством конкурентного и демократического избирательного процесса», — говорится в заявлении.

По заявлению посольства, «многие квалифицированные профессиональные члены судебной системы, которые были исключены из этого процесса из-за закрытой системы, заслуживают лучшего».

«Руководители судебной системы утверждают, что судебную систему несправедливо критикуют за отсутствие прозрачных, основанных на заслугах назначений, продвижений по службе или изменений», — говорится в заявлении, — «Однако, когда Конференция судей поспешно принимает важные решения без конкурса и прозрачности, это показывает, что она не желает проводить реформы, которые должны повысить прозрачность, подотчетность и общественное доверие к процессу назначения, кандидатам и Высшему совету юстиции».

Посольство США заявило, что информация о намерении заполнить оставшиеся вакантными два места в результате досрочной отставки не была обнародована. Посольство подвергло процесс критике также и за отсутствие возможности консультаций или участия «для широкого круга квалифицированных кандидатов, а также для существенной вовлеченности гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон».

«Соединенные Штаты давно стремятся к созданию корпуса квалифицированных и преданных своему делу судей и в то же время призывают к реформам, которые сделают возможным возникновение подотчетности тех судей, которые подрывают легитимность судебной системы. Это подразумевает принятие законодательных изменений для предотвращения корпоративизма и обеспечения принципов демократии, равенства и верховенства закона», — говорится в заявлении.

В заключение Посольство США заявило, что подотчетная, профессиональная и прозрачная судебная система «имеет важное значение для избранного Грузией пути к евроатлантической интеграции».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)