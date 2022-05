Правительство Грузии смягчило обязательное правило ношения маски

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства, что с сегодняшнего дня по всей стране будет смягчено обязательное правило ношения маски.

В частности, по словам Ираклия Гарибашвили, с сегодняшнего дня использование масок будет обязательным только в медицинских учреждениях и общественном транспорте.

По словам премьер-министра, решение принято в результате тесных консультаций с министром здравоохранения Зурабом Азарашвили и экспертами в области здравоохранения. По словам Гарибашвили, такое решение было обусловлено «очень стабильной картиной» эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 2 мая в Грузии подтвержден 1 655 221 случай заражения Ковид-19. На сегодняшний день выявлен 51 новый случай заражения вирусом. 95 человек выздоровели, 1 умер. На сегодняшний день в стране зарегистрирован 1 091 активный случай заражения.

