Правительство Грузии смягчило обязательное правило ношения маски
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства, что с сегодняшнего дня по всей стране будет смягчено обязательное правило ношения маски.
В частности, по словам Ираклия Гарибашвили, с сегодняшнего дня использование масок будет обязательным только в медицинских учреждениях и общественном транспорте.
По словам премьер-министра, решение принято в результате тесных консультаций с министром здравоохранения Зурабом Азарашвили и экспертами в области здравоохранения. По словам Гарибашвили, такое решение было обусловлено «очень стабильной картиной» эпидемиологической ситуации.
По состоянию на 2 мая в Грузии подтвержден 1 655 221 случай заражения Ковид-19. На сегодняшний день выявлен 51 новый случай заражения вирусом. 95 человек выздоровели, 1 умер. На сегодняшний день в стране зарегистрирован 1 091 активный случай заражения.
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