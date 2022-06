НПО откликнулись на сюжет ТВ «Пирвели» о возможной причастности СГБ к насилию 5 июля

9 неправительственных организаций Грузии откликнулись на сюжет телекомпании «Пирвели» от 11 июня о возможной причастности сотрудников Службы государственной безопасности Грузии к гомофобному насилию в отношении журналистов 5-6 июля 2021 года, заявив, что обнародованная в сюжете информация «дает возможность для еще более опасного и тревожного предположения, что за планированием массового насилия и управлением процессами может стоять Служба государственной безопасности».

По заявлению правозащитников, предполагаемая внутренняя переписка между Службы госбезопасности, которая была опубликована телеканалом «Пирвели», отражает «особую мобилизацию» сотрудников СГБ и «перераспределение конкретных задач по подготовке насильственных действий».

«Тексты переписки отражали гомофобные настроения сотрудников ведомства и их удовлетворение произошедшим насилием», — говорится в совместном заявлении НПО, которое было опубликовано 13 июня.

В то же время, по их словам, в опубликованных различными СМИ кадрах «четко было видно», что организованный характер нападений на журналистов или активистов 5 июля, во время контракции, организованной против запланированного неправительственной организацией «Тбилиси Прайд» Марша Достоинства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Кроме того, насильственные группы заранее собирались в тех местах, куда активисты перебрались из-за угроз безопасности.

Опираясь на видеоматериал интернет-издания «Публика», неправительственные организации отметили, что правоохранители на месте не только не задержали насильников, но и одного из организаторов насильственной акции и одного из основателей Консервативного движения Константине Моргошия впустили в подъезд здания, где находился офис гражданского движения «Позор», которое было соорганизатором Марша Достоинства.

По их заявлению, 5 июля более в результате «очевидного бездействия» государства по «целенаправленному сведению счетов» против журналистов со стороны агрессивных группировок 50 представителей СМИ получили увечья различной степени. Среди них был и оператор телекомпании «Пирвели» Александр (Лексо) Лашкарава, который скончался через неделю после физического насилия над ним.

По мнению НПО, тот факт, что даже спустя год после событий 5 июля правоохранительные органы не привлекли к ответственности ни одного организатора насилия, и до сих пор не начато расследование нарушения права на свободу собраний, вызывает «подозрения» в отсутствии политической воли в этом направлении.

По их словам, это подозрение усиливает и заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили от 5 июля, в котором он сказал, что проведение «Марша Достоинства» нецелесообразно и что за ним стоит «радикальная оппозиция».

«Проявление терпимости в отношении насилия против журналистов и активистских групп, демонстративно неэффективное предотвращение и расследование становятся еще более очевидными и объяснимыми в условиях, когда в планировании этих процессов могли быть непосредственно вовлечены сотрудники Службы государственной безопасности», — говорится в заявлении НПО.

По их заявлению, терпимость к массовому насилию в отношении журналистов и активистских групп в публичном пространстве, а тем более негативное участие государства в этом процессе, создает в нашем обществе тяжелейшие ощущения незащищенности и недоверия к государственным институтам.

У правозащитников еще более «широкие политические подозрения» возникают в связи лояльностью государства к таким группам и «их возможной инструментализации», повестка дня которых «открыто» связана с политикой Кремля.

Они также акцентируют внимание на «демонстративную неэффективность» Службы госбезопасности с точки зрения предотвращения пропаганды пророссийской политики и СМИ и насильственного экстремизма, и подчеркивают, что ведомство «даже в своих ежегодных докладах не идентифицирует путинистские СМИ и политических акторов и не делает публичными источники их финансирование».

В то же время, по их словам, у СГБ нет информационной политики для борьбы с российской пропагандой, а также плана и политики для мониторинга и предотвращения деятельности насильственных экстремистских групп.

НПО призывают правоохранительные органы начать расследование в отношении организаторов насилия 5-6 июля, а Парламент призывают использовать все возможные механизмы парламентского контроля для проверки эффективности и законности действий соответствующих органов.

Совместное заявление подписали: «Центр социальной справедливости»; «Институт развития свободы информации» (IDFI); «Центр по правам человека» (HRC), Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED); «Международная прозрачность — Грузия; «Права Грузия»; «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ); «Открытое общество – Грузия» (OSGF); Институт изучения демократии (DRI).

Сюжет телекомпании «Пирвели»

11 июня на канале «Пирвели» в передаче «Суббота Нодара Меладзе» были опубликованы 10 фотокопий предполагаемой переписки сотрудников одного из департаментов Службы госбезопасности Грузии, которые, по версии телевидения, подтверждают, что 5 июля 2021 года за гомофобным насилием в отношении журналистов стояли власти страны и они заранее готовились к этому.

«Согласно опубликованной переписке, сотрудникам СГБ было поручено присутствовать на контракции, организованной против запланированного ЛГБТ организацией «Тбилиси Прайд» «Марша Достоинства», и привести с собой дополнительно несколько человек на контракцию.

Например, на одном из скриншотов переписки видно, что некто Миша Турдзеладзе, который, по данным ТВ «Пирвели», является действующим сотрудником СГБ, отправляет сообщение в общий чат сотрудников 5 июля в 00:54, и «призывает к максимальной мобилизации» в конкретных местах, в том числе в парке Ваке, в парке Мзиури и на площади Марджанишвили в 08:30 утра.

Согласно той же переписке, он говорит, что задание должно быть выполнено на 100% и просит персонал снимать и отправлять видео.

Согласно другому скриншоту, вновь Турдзеладзе требует выделить из собравшихся участников контракции «одно мыслящего человека», который заявит СМИ, что гражданское движение «Позор», «Тбилиси Прайд» и Национальное движение — «одна команда».

Согласно еще одному скриншоту, во второй половине дня ​​5 июля Турдзеладзе отправляет сотрудникам сообщение ободряющего содержания и говорит им немного потерпеть, потому что «истребление ЛЧПТ народа» (ЛЧПТ – искаженное унизительное жаргонное произношение ЛГБТ) в Грузии будет именно их заслугой. «Вот и мы внесем такой вклад», «Жду ордена Почета», —можно увидеть ответы аналогичного содержания на призыв.

Как сообщает телекомпания «Пирвели», Служба госбезопасности также планировала насильственную акцию во время «Недели Прайда» во время показа фильма 1 июля в клубе «Хиди» на Набережной, но ведомство «провалило спецоперацию, потому что они поздно получили задание и успели мобилизоваться».

МВД запрашивает материалы у ТВ «Пирвели»

Сегодня телекомпания «Пирвели» опубликовала полученное из МВД письмо, в котором ведомство просит телекомпанию сообщить, владеет ли она в материальном или электронном виде материалы, которые были опубликованы в субботней программе, и указать место его хранения. МВД также просит ТВ «Пирвели» предоставить информацию о других материалах, связанных с событиями 5-6 июля.

Руководитель Информационной телеканала «Пирвели» Нодар Меладзе, который также является и ведущим субботней передачи, заявил, что МВД пытается затянуть время для того, чтобы предполагаемые виновные «уничтожили улики» и сказали потом — «мы тут ни при чем».

«Все это создает впечатление, что они не хотят начинать расследование причастности высокопоставленных лиц к кровопролитию, которое устроили против журналистов… Они хотят узнать, какие еще материалы у нас могут быть и какое журналистское расследование мы готовим», — добавил он.

«Civil Georgia» связался с МВД и СГБ для уточнения дополнительных деталей. В СГБ воздержались от комментариев. Ответ МВД будет отражен в материале, как только он будет получен.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)