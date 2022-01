ЮНЕСКО внесла Лексо Лашкарава в список убитых журналистов

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в список убитых журналистов в 2021 году Александра (Лексо) Лашкарава, оператора телеканала «Пирвели», умершего 11 июля, через несколько дней после нападения гомофобных групп на журналистов.

Первоначально в качестве даты смерти Лексо Лашкарава ЮНЕСКО указала 5 июля, это тот день, когда оператор был жестоко избит противниками марша сторонников ЛГБТ-сообщества. Позже ЮНЕСКО скорректировала дату и указала 11 июля.

Лашкарава — второй журналист в этом списке, которого ЮНЕСКО считает убитым в Грузии в мирное время. Первым грузинским журналистом, внесенным в этот список ЮНЕСКО, был Георгий Санаия, убитый в июле 2001 года.

В списке еще трое убитых в Грузии журналистов — Гига Чихладзе, Александр Климчук и Станс Ториманс. Они погибли в 2008 году во время российско-грузинской войны.

Отклики властей и оппозиции

Новоизбранный председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил 7 января, что ЮНЕСКО не является следственным органом, который делает выводы. По его словам, ЮНЕСКО оставила вопрос Лашкарава «открытым» и ждет реакции правительства на произошедшее.

Шалва Папуашвили отметил, что «проведена экспертиза, и общественности известны предварительные данные». Тем самым спикер Парламента намекнул на версию о смерти Лашкарава от передозировки наркотиков, которую МВД озвучило 12 июля, на второй день после смерти оператора, на основании промежуточной экспертизы.

Представитель партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» депутат Ана Бучукури в тот же день ответила председателю Парламента, что расследование действительно должно проводить не ЮНЕСКО, а грузинское следственное ведомство, «но факт, что следственный орган не выполняет свою функцию так, как должен выполнять».

В то же время, по словам Бучукури, «одно дело, что государство не смогло превентивно защитить людей от системного насилия, но второе, не менее важное дело состоит в том, что государство должно было отреагировать должным образом» во время насильственных событий 5-6 июля. По ее словам, «когда государство не может или не реагирует должным образом… здесь возникают дополнительные знаки вопроса».

«Лексо Лашкарава был убит в результате насилия, которое поощрялось властями», — заявил 7 января телеканалу «Пирвели» Саба Буадзе, член Сакребуло Тбилиси от партии «Лело».

По словам Буадзе, власти Грузинской мечты «готовы расплачиваться человеческими жизнями, чтобы сохранить власть».

«Почему произошла вся эта кампания: Грузинская мечта пытается прикрываться традиционными ценностями, когда на самом деле их такое поведение не имеет абсолютно никакого отношения ни к традиционным ценностям, ни к гуманности… Этой кампанией они пытались удержать власть», — сказал Буадзе.

5 июля участники акции противников «Марша Достоинства» ЛГБТ-сообщества в Тбилиси применили насилие против журналистов по гомофобным мотивам. По меньшей мере 53 журналиста/работника СМИ пострадали во время этих событий.

Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению со стороны гомофобных групп во время выполнения своих служебных обязанностей у офиса гражданского движения «Позор», соорганизатора «Марша Достоинства», в здании на задней стороне здания Парламента.

Всего по обвинению в нападении на Лашкарава задержаны шесть человек. Журналистка телеканала «Пирвели» Миранда Багатурия, которая работала вместе с Лашкарава в съемочной группе 5 июля, заявила, что в избиении умершего оператора участвовало не менее 20 человек.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)