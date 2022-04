Обвиняемых в насилии над Лексо Лашкарава приговорили к 5 годам лишения свободы каждого

Тбилисский городской суд сегодня признал шестерых лиц, обвиняемых в насилии над журналисткой телеканала «Пирвели» Миранду Багатурия, а также над ныне покойным оператором Лексо Лашкарава и оператором Первого канала ОВГ, виновными в совершении преступления 5 июля 2021 года и приговорил их к 5 годам лишения свободы каждого.

По заявлению Генеральной прокуратуры Грузии, доказательства подтверждают, что 5 июля 2021 года все шестеро осужденных участвовали в групповом насилии в отношении граждан и журналистов на контракции, направленной против «Марша Достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, «с мотивом нетерпимости к сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также с целью прекращения журналистами своей профессиональной деятельности».

«Их (журналистов) оборудование и личные вещи были повреждены и уничтожены. Также был устроен погром различных предполагаемых мест нахождения членов «Тбилиси-прайда» и их сторонников», — говорится в заявлении прокуратуры.

Осужденным инкриминировалось участие в групповом насилии на почве нетерпимости к сексуальной ориентации и гендерной идентичности (225, ч. 2), воспрепятствование журналистской деятельности (154, ч. 2), преследование (156 ч. 2 «а» и «в» «) и умышленное нанесение менее тяжкого повреждения, связанному с длительной расстройством здоровья (118, ч 3).

После оглашения приговора Миранда Багатурия поблагодарила судью Нино Элиашвили за вынесенный ею вердикт и сказала, что оправдала ее ожидания.

«Моя доля и наша доля справедливости журналистов, я думаю, восстановлена ​​в этом эпизоде», — сказала она коллегам, добавив, что виновные «должны сидеть в тюрьме, чтобы когда завтра пойдете на съемки, чтобы никто из нас не потерял ни единого волоска».

Ранее Багатурия вспоминала, что в избиении ее оператора участвовали не менее 20 человек.

Лексо Лашкарава, через 6 дней после гомофобного насилия над ним, был найден мертвым 11 июля. На следующий день в МВД на основании промежуточного заключения химической экспертизы заявили, что в образце, взятом из его тела, обнаружены следы наркотиков.

Тогда независимый эксперт Александр Геджадзе пояснил, что Лашкарава принимал морфин после операции, чтобы облегчить боль, вызванную травмами головы и лица, которые он получил во время нападения на него на митинге 5 июля.

В начале января 2022 года стало известно, что Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)Лашкарава включен в список журналистов, убитых в 2021 году.

Вскоре после этого в СМИ была опубликована часть итогового заключения Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули, согласно которому «причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, развившаяся в результате интоксикации героином».

Совпадение включения Лашкарава в список убитых журналистов и время публикации заключения судебно-медицинской экспертизы вызвало подозрение у адвокатов его семьи.

Ассоциация молодых юристов, которая защищала интересы семьи Лашкарава, заявила тогда, что поскольку адвокат АМЮГ еще не смог получить доступа к полной версии заключения, «невозможно оценить, насколько правильно и на основании чего была исключена причинная связь между полученными повреждениями и смертью Лексо Лашкарава».

Во время июльских событий 2021 года в результате гомофобного нападения на журналистов пострадали более 50 представителей СМИ.

Всего по делу о насилии на почве гомофобии правоохранители задержали 31 человека, в том числе 27 – за насилие в отношении журналистов.

Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не установили организаторов насилия 5 июля и пока никому не предъявили обвинения по этому вопросу.

