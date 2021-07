Параллельно мероприятию «Тбилиси Прайда» были задержаны 23 участника контракции

Во время открытия «Недели Прайда» в Тбилиси, организованной ЛГБТ правозащитной НПО «Тбилиси Прайд», вчера вечером ультраправые и ультраконсервативные группы попытались сорвать мероприятие. Они забросали участников мероприятия яйцами и пластиковыми бутылками и противостояли полиции, в результате чего 23 участника контракции были задержаны правоохранителями.

Неделя «Прайда» началась с показом документального фильма «Марш достоинства»», в котором рассказывается о жизни ЛГБТ-активистов в Грузии. В мероприятии приняли участие иностранные дипломаты, в том числе послы Великобритании, Франции, Германии и Израиля.

Сразу по прибытии гостей представители гомофобных групп попытались прорвать оцепление полиции. Движение «Позор» сообщило, что на активистку движения Софио Кучава было совершено нападение и ей нанесли удар в живот, после чего нападавший был задержан. Как сообщает «Тбилиси Прайд», представителя посольства США забросали яйцами. В конце мероприятия участники контракции снова попытались прорвать кордон полиции. Информация о задержанных в течение вечера, пострадавших или госпитализированных не распространялась.

Министерство внутренних дел подтвердило «Civil Georgia», что 23 человека были задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются неповиновения сотруднику полиции и мелкого хулиганства. Трое из них все еще находятся под стражей, а 20 освобождены под залог.

После показа фильма полиция сопроводила гостей мероприятия до транспортных средств. Один из организаторов недели «Прайда» Тамаз Созашвили положительно оценил действия полиции и отметил, что между ними была постоянная коммуникация, и, несмотря на небольшие вызовы, мероприятие прошло без значительных инцидентов.

«Я думаю, что то, что было сделано до сих пор — поистине беспрецедентный случай. Главное, что мероприятие завершилось успешно», — сказал Созашвили Грузинской службе Радио «Свобода».

О планах проведения контракции объявило интернет-издание «Альт-Инфо». «Собираемся с 17:00. Сделайте все возможное и приведите людей. Прайд не состоится», — говорится в заявлении этого медиа-средства.

Группа также планирует собраться против «Марша достоинства», запланированного на 5 июля.

Ранее, 1 июля, МВД Грузии заявило, что примет «соответствующие меры» для обеспечения того, чтобы запланированное мероприятие прошло в безопасных условиях, для поддержки правопорядка, а также соблюдения права каждого человека на свободу выражения и собрания.

