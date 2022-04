По делу 5 июля суд признал виновными еще 14 человек

Тбилисский городской суд вчера вынес еще два обвинительных приговора по делу о гомофобном насилии в отношении журналистов во время контракции, направленной против «Марша Достоинства» сторонников ЛГБТ-сообщества 5 июля 2021 года, и признал 14 лиц виновными.

По сообщениям СМИ, 7 из них были признаны виновными по эпизодам нападения на журналистов и операторов телекомпаний «Формула», «Имеди» и «Рустави-2», а также интернет-изданий «Табула» и «Радио Свобода».

Из семи осужденных суд приговорил четверых к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, двоих — к 1 году и 2 месяцам лишения свободы и одного к штрафу в размере 5 тысяч лари.

Что же касается второго приговора, то, по данным СМИ, он также охватывал т.н. эпизод с мопедом, во время которого один из насильников прорвался в скопление людей на мопеде, во время чего пострадали оператор Общественного вещателя и фотограф ТВ «Формула».

По сообщению СМИ, судья приговорил троих из семи фигурантов дела к трем годам лишения свободы каждого, и четверых — к одному году лишения свободы каждого.

Следствие в отношении обвиняемых проводилось по статьям незаконного препятствования профессиональной деятельности журналиста (154), преследования (156), а также организации, руководства или участия в групповом насилии (225).

Однако, как сообщают СМИ, судья переквалифицировал статью 225 на статью насилия и группового насилия. Прокуратура планирует обжаловать решение судьи.

Это четвертая приговор по делу о насилии 5-6 июля 2021 года в центре Тбилиси. Вчера Тбилисский городской суд приговорил 6 лиц, обвиненных в насилии над съемочной группой телекомпании «Пирвели» и оператором Первого канала ОВГ, к пяти годам лишения свободы каждого.

Ранее, 17 марта, Тбилисский городской суд приговорил Ираклия Кавлашвили, обвиняемого в нападении 6 июля на оператора «Палитра Ньюс» Беку Мшвилдадзе, к двум годам лишения свободы.

Во время июльских событий в результате гомофобного нападения на журналистов пострадали более 50 представителей СМИ. Среди них был оператор ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался через несколько дней после его жестокого избиения.

Всего по делу гомофобного насилия правоохранители задержали 31 человека, в том числе 27 — за насилие в отношении журналистов.

Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не установили организаторов насилия 5 июля и пока никому не предъявили обвинения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)