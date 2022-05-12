Келли Дегнан критикует Грузинскую мечту за «непонятные» комментарии
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила 11 мая, что она не понимает утверждения председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе — с предполагаемым намеком на США — о том, что затягивание перечисления денег швейцарским банком Credit Suisse миллиардеру Бидзине Иванишвили является частью скоординированных усилий, целью которых является втягивание Грузии в войну с Россией.
«Я думаю, что комментарии, которые не имеют под собой никаких оснований и только вызывают растерянность в обществе, ничего не принесут», — сказала посол журналистам, — «Это дезинформация такого типа, которая приводит к путанице и в итоге заканчивается разделением народа».
Посол США отметила, что ничего дополнительного сказать не может, так как непонятно, что имел в виду лидер Грузинской мечты.
«Сейчас настало время, когда Грузии нужно единство, а не разделение», — добавила Келли Дегнан, — «Настало время объединиться».
Что касается развития событий вокруг банка Credit Suisse, американский дипломат заявила, что не владеет информацией о том, что происходит внутри частного банка.
После того, как председатель Грузинской мечты заявил, что определенные силы за пределами Грузии подталкивают основателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили к возвращению в политику и «вовлечению страны в войну», проправительственные эксперты намекнули на США, что создает впечатление скоординированной кампании.
Позже лидер правящей партии заявил, что США не были мишенью его обвинений.
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