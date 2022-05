Грузинская мечта опровергает утверждения о выдвижении США обвинений в попытках втянуть Грузию в войну

Лидеры правящей команды Грузинской мечты опровергли обвинения, что при помощи затягивания швейцарским банком выплаты денег Бидзине Иванишвили, Соединенные Штаты пытаются вернуть основателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили в политику и втянуть Грузию в войну с Россией.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам 11 мая, что «никто не упоминал» Соединенные Штаты в этом контексте и что «это пустые спекуляции».

По его словам, когда США упоминает не правящая партия, а оппозиция, «кто проводит антиамериканскую кампанию, можете сами судить».

По его словам, задержки, с которыми столкнулся Бидзина Иванишвили наряду с перечислением денег также и с точки зрения перемещения предметов живописи и вертолетов, действительно вызывают легитимные вопросы и подозрения.

«Но мы больше не будем углублять эту дискуссию в политическом разрезе», — отметил он, добавив, что «Бидзина Иванишвили сам предоставит эту информацию общественности в случае необходимости».

В ответ на вопрос о мнении проправительственных экспертов, связанном с конспирационной теорией о попытке США втянуть Грузию в войну, Ираклий Кобахидзе заявил, что в рамках свободы выражения «каждый может высказать свое мнение».

На вопрос о возможном введении санкций против Бидзины Иванишвили председатель Грузинской мечты подчеркнул, что этот вопрос не может обсуждаться ни в какой форме, так как Иванишвили не является гражданином России и не имеет никаких связей с Россией, и ни с той агрессией, которую Россия осуществляет в Украине.

По его словам, единственное, о чем может идти речь, это «шантаж, а не наказание». «В конце концов на все это прольется свет», — добавил председатель правящей партии.

Также 11 мая, отвечая на вопрос журналиста, кроме Украины и грузинской оппозиции, борется ли кто-либо на Западе с Бидзиной Иванишвили, еще один депутат Грузинской мечты и вице-спикер Парламента Гия Вольский сказал, что это «маловероятно».

Однако он добавил, что «предполагать можно все, что за ненадлежащими, недобросовестными действиями швейцарского банка стоит что-то другое».

В этом контексте вице-спикер упомянул о возможной заинтересованности России, чтобы «придать дестабилизации в Грузии постоянный, перманентный характер, поскольку Грузия в данном случае является единственным альтернативным коридором для энергоресурсов».

Вольский также подчеркнул, что «участие США в этом вопросе во многом исключено».

Примечательно, что еще один депутат Грузинской мечты Созар Субари заявил 10 мая, что «недружественные высказывания» прозвучали также от таких политиков, как бывший посол США в Грузии Ян Келли, бывшие официальные лица Государственного департамента Мэтью Брайза и Дэвид Крамер, а также бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес.

«Мы действительно думаем, действительно ли есть определенная группа, определенные политические силы, которые пытаются втянуть Грузию в войну, и не происходит ли координация этих сил не только между Грузией и Украиной, но и за их пределами», — добавил он.

Он также «совершенно» исключил, что «это может быть позицией США или каких-либо дружественных нам властей», но добавил, что «подобные мотивы и желания просматриваются в заявлениях отдельных политиков».

Депутат давал оценку посту в соцсети бывшего политика Хатуны Хоперия, в котором она продвигала конспирационную теорию, связывающую критику со стороны оппозиционного Единого национального движения, депутатов Европарламента и администрации США в адрес властей Грузии в одну нить по якобы втягиванию Грузии в войну в Украине.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)