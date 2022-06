Премьер о президенте: Повторяет заявления вредной оппозиции и врагов страны

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что правительство отказывает ей в зарубежных визитах, и ​​что заявления властей мешают ей защищать статус кандидата в члены ЕС для Грузии. Гарибашвили заявил, что Зурабишвили «повторяет заявления этой деструктивной, вредоной оппозиции, врагов страны».

В беседе с журналистами 11 июня, премьер-министр Гарибашвили сказал, что «очень жаль», что Саломе Зурабишвили «уложилась в их нарратив».

Глава правительства также заявил, что выполнил все требования президента относительно визитов за границу.

«Хочу всем напомнить в целом, что наше государство — это, прежде всего, суверенное государство и независимая страна, это раз, и второе – наша страна управляется законом, законами и Конституцией», — подчеркнул премьер-министр.

«Если правительство блокирует президента, как уже было сказано, и не пускает ее никуда, как тогда президент оказалась в европейской столице, Брюсселе?» — спросил он.

Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС 3 марта. Страна ожидает решения европейских лидеров о предоставлении статуса кандидата к 23-24 июня.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)