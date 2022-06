По словам президента, заявления властей мешают ей защищать статус кандидата в члены ЕС для Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила реакцию властей Грузии на критическую резолюцию Европарламента, заявив, что такая реакция не позволяет ей «эффективно защищать сегодня нашу кандидатуру».

«К сожалению, была принята такая резолюция, и еще более печально, что за этой резолюцией последовали такие комментарии со стороны команды властей (Грузии), которые фактически не позволяют мне сегодня эффективно защищать нашу кандидатуру», — сказала президент Грузии.

Она подчеркнула, что она отправилась в Брюссель потому чтобы «не пожалеть последних сил, чтобы заручиться поддержкой нашей кандидатуры от руководства ЕС».

«Я хотела отправиться еще во Францию, в Польшу и, возможно, даже в Украину, с которой мы в этом вопросе, и которой мы должны быть благодарны. Если бы не она, не было бы этого ускоренного процесса по кандидатуре, но я получила очередной отказ в этой поездке (от правительства Грузии)», — сказала президент.

«Поскольку мне сказали, что, оказывается, правительство уже сделало все, чтобы наша кандидатура получила поддержку, и не было необходимости в дополнительной активности, я сама посчитала, что наверно нецелесообразно, это не то дело, где я одна могу спасти все бездействие правительства», — заявила она.

Президент в очередной раз повторила, что она ответственна перед Конституцией, чтобы «сделать все возможное, чтобы продвинуть этот процесс вперед».

«Я не считаю, что мы должны на кого-то Богу молиться, чтобы продвинуться в этом процессе, ни на Саакашвили, ни Гварамия, и ни Бидзину Иванишвили. Никто не стоит того, чтобы мы не защитили будущее наших детей», — сказала президент.

«Я не верю, что у Грузии есть какое-то другое будущее, если не европейское будущее. Для этого я возвращаюсь в Грузию и буду защищать там это будущее», — добавила Президент.

Резолюция Европарламента призывает институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС (вместо призыва прямо предоставить статус кандидата). В то же время документ призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Правящая партия подвергла критике резолюцию, принятую Европарламентом, заявив, что «у такой резолюции… грош цена».

