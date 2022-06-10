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По словам президента, заявления властей мешают ей защищать статус кандидата в члены ЕС для Грузии

10/06/2022 - 21:13
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила реакцию властей Грузии на критическую резолюцию Европарламента, заявив, что такая реакция не позволяет ей «эффективно защищать сегодня нашу кандидатуру».

«К сожалению, была принята такая резолюция, и еще более печально, что за этой резолюцией последовали такие комментарии со стороны команды властей (Грузии), которые фактически не позволяют мне сегодня эффективно защищать нашу кандидатуру», — сказала президент Грузии.

Она подчеркнула, что она отправилась в Брюссель потому чтобы «не пожалеть последних сил, чтобы заручиться поддержкой нашей кандидатуры от руководства ЕС».

«Я хотела отправиться еще во Францию, в Польшу и, возможно, даже в Украину, с которой мы в этом вопросе, и которой мы должны быть благодарны. Если бы не она, не было бы этого ускоренного процесса по кандидатуре, но я получила очередной отказ в этой поездке (от правительства Грузии)», — сказала президент.

«Поскольку мне сказали, что, оказывается, правительство уже сделало все, чтобы наша кандидатура получила поддержку, и не было необходимости в дополнительной активности, я сама посчитала, что наверно нецелесообразно, это не то дело, где я одна могу спасти все бездействие правительства», — заявила она.

Президент в очередной раз повторила, что она ответственна перед Конституцией, чтобы «сделать все возможное, чтобы продвинуть этот процесс вперед».

«Я не считаю, что мы должны на кого-то Богу молиться, чтобы продвинуться в этом процессе, ни на Саакашвили, ни Гварамия, и ни Бидзину Иванишвили. Никто не стоит того, чтобы мы не защитили будущее наших детей», — сказала президент.

«Я не верю, что у Грузии есть какое-то другое будущее, если не европейское будущее. Для этого я возвращаюсь в Грузию и буду защищать там это будущее», — добавила Президент.

Резолюция Европарламента призывает институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС (вместо призыва прямо предоставить статус кандидата). В то же время документ призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Правящая партия подвергла критике резолюцию, принятую Европарламентом, заявив, что «у такой резолюции… грош цена».

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10/06/2022 - 21:13
25 1 minute read
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