Саломе Зурабишвили встретилась с Шарлем Мишелем

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня в Брюсселе встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Подробности встречи не были распространены ​​ни одной из сторон.

Встреча состоялась на фоне принятия Европарламентом критической резолюции под названием «Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии».

Помимо другого в резолюции говорится, что власти Грузии «должны четко продемонстрировать политическую готовность к реализации амбициозных европейских устремлений грузинского народа, как об этом свидетельствует заявка страны на членство в ЕС».

Параллельно со встречей и принятием резолюции Грузия, Украина и Молдова ждут мнения Еврокомиссии о предоставлении и статуса кандидата в члены ЕС. Окончательное решение будет принято Европейским советом к концу июня.

Саломе Зурабишвили вчера также приняла участие в дебатах «Женщины в конфликтах», одним из организаторов которой был президент Шарль Мишель. На дебатах наряду с другими лицами также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.

«В эти дни Украина показывает, что женщины больше не являются жертвами. Они сыграли свою роль со стойкостью, в полной мере участвовали в демонстрации полного единства общества», — сказала на мероприятии президент Зурабишвили.

"What #Ukraine is demonstrating these days is that women have ceased to be victims. They have taken their role, resilient, fully participating in what has been one of the extraordinary demonstrations of complete unity of the society." @Zourabichvili_S #WomenInConflicts pic.twitter.com/iU9HxejC1W — Charles Michel (@CharlesMichel) June 9, 2022

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)