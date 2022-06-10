Саломе Зурабишвили встретилась с Шарлем Мишелем

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня в Брюсселе встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Подробности встречи не были распространены ни одной из сторон.
Встреча состоялась на фоне принятия Европарламентом критической резолюции под названием «Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии».
Помимо другого в резолюции говорится, что власти Грузии «должны четко продемонстрировать политическую готовность к реализации амбициозных европейских устремлений грузинского народа, как об этом свидетельствует заявка страны на членство в ЕС».
Параллельно со встречей и принятием резолюции Грузия, Украина и Молдова ждут мнения Еврокомиссии о предоставлении и статуса кандидата в члены ЕС. Окончательное решение будет принято Европейским советом к концу июня.
Саломе Зурабишвили вчера также приняла участие в дебатах «Женщины в конфликтах», одним из организаторов которой был президент Шарль Мишель. На дебатах наряду с другими лицами также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.
«В эти дни Украина показывает, что женщины больше не являются жертвами. Они сыграли свою роль со стойкостью, в полной мере участвовали в демонстрации полного единства общества», — сказала на мероприятии президент Зурабишвили.
По теме:
- Лидеры Европарламента не торопятся предоставлять Грузии статус кандидата
- Теа Цулукиани критикует депутатов Европарламента и бывшего посла США
- Президент не видит логики в заявлениях ГМ по депутатам Европарламента
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)