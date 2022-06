Оппозиционные политики отреагировали на резолюцию Европарламента

Оппозиционные политики в Грузии отреагировали на резолюцию Европарламента о нарушениях свободы СМИ в Грузии, в которой также рекомендуется ввести санкции против основателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.

Председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил, что все политические фракции в Европарламенте, в том числе фракция, членом которой является Грузинская мечта, единогласно заявили, что «людей в Грузии преследуют по политическим мотивам, что свобода слова и самовыражения не защищена в Грузия».

Они также заявили, что «у нас в Грузии есть политзаключенные — Михаил Саакашвили, Ника Гварамия и другие, что на журналистов и неугодных властям людей охотятся на улице по наущению и организации правительства», — отметил он.

«То, что происходит в Грузии, отвергает европейские ценности. Что у нас правительство, которое не выражает волю грузинского народа, его интересы и европейские устремления. (Что) вы — страна (Грузия), правитель которой заслуживает санкций», — добавила Ника Мелия.

По словам председателя ЕНД, такой результат наступил не за один день и не за две недели. «Грузинская мечта годами добивалась этого результата из-за своего желания сохранить власть, объявить оппонента врагом и физически уничтожить его», — сказал он.

По словам бывшего премьер-министра Грузии и основателя партии «За Грузию» Георгия Гахария, «сегодня самой большой угрозой является то, чтобы Грузия отстранилась от Украины и Молдовы, вместе с которыми уже много лет, в рамках Ассоциированного трио, обсуждался вопрос о расширении ЕС, и где Грузия была бесспорным лидером».

«Существует реальная опасность того, что будет упущена европейская перспектива страны, за которую боролись наши предки и о которой мечтают наши дети», — сказал он.

«Мы должны объединиться, чтобы спасти страну и в то же время сохранить свободу нашим детям и перспективу европейского будущего», — сказал бывший премьер-министр.

«У властей (Грузии) нет друзей в Европе. (Грузинская) мечта стала неприемлемой силой для наших партнеров», — сказал председатель «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе.

«Посыл состоял в том, что Евросоюз не доверяет Грузинской мечте, но поддерживает грузинский народ. Поэтому я уверен, что мы добьемся прогресса в этом направлении», — сказал председатель «Лело».

«Мы должны использовать эти две недели — Грузинская мечта должна вернуться к Соглашению от 19 апреля, приостановить законопроектов, которые противоречат рекомендациям ЕС, президент должен помиловать (Нику) Гварамия, это будет сигналом», — добавил он.

«На этом пути, на пути к Европейскому Союзу и в целом на пути вхождения в цивилизованный мир самым большим препятствием для Грузии является наше нынешнее правительство и предпринимаемые им шаги», — сказал Георгий Канделаки, один из лидеров Европейской Грузии.

«Это главный вопрос, отсюда и исходит сегодняшняя резолюция», — сказал он.

