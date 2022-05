Алан Гаглоев приостановил референдум о присоединении Цхинвали к России

Новый лидер оккупированного Цхинвальского региона Алан Гаглоев издал указ о приостановлении назначенного на 17 июля референдума о присоединении региона к России до дальнейших консультаций с Москвой.

Одной из причин приостановления в своем указе Гаглоев назвал неопределенность правовых последствий вопроса, вынесенного на референдум бывшим руководителем оккупированного региона Анатолием Бибиловым.

В указе признается «недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».

Гаглоев поручил немедленно начать консультации с Москвой «по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией» Цхинвальского региона с Российской Федерацией.

Указом также утвержден состав делегации, которая будет привлечена к консультациям с Москвой. В составе делегации будут входить: сам Алан Гаглоев; председатель «законодательного органа» Алан Тадтаев; председатель «Верховного суда» Олеся Кочиева; глава «избирательной администрации» Эмилия Гагиева; исполняющий обязанности «министра иностранных дел» Дмитрий Медоев и советник «президента» Константин Кочиев.

За день до решения Гаглоев усомнился в ясности вопроса о референдуме на встрече с бывшими депутатами «парламента».

«Если бы вопрос стоял так: «Согласны ли вы вступить на правах субъекта в состав Российской Федерации?», то все бы было понятно», — сказал Гаглоев, — «А сегодня формулировка референдума представлена следующим образом: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Гаглоев также коснулся и финансовой стороны референдума, который обойдется региону в 32,5 млн рублей, сказав: «Мы можем изыскать возможности для его проведения, взять займ в банке, если бы Россия была готова принять нас в свой состав».

За несколько дней до заявления Гаглоева, 24 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обнаружил ошибку в формулировке вопроса о референдуме, заявив, что с юридической точки зрения формулировка вопроса подразумевает, что Цхинвали рассматривает возможность «создания третьего государства».

Песков в очередной раз повторил, что Москва не предпринимала и не планировала никаких шагов по проведению референдума.

Бывший глава оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о «присоединении» региона к России. Бибилов впервые объявил о референдуме о присоединении к России за несколько дней до первого тура «президентских выборов» в регионе 10 апреля. Однако во втором туре 8 мая он потерпел поражение от оппозиционного конкурента Алана Гаглоева.

Гаглоев, вступивший в должность 24 мая, выразил общую поддержку присоединению к России, но поставил под сомнение сроки проведения референдума.

Официальный Тбилиси осудил запланированный в оккупированном Цхинвали «референдум» о присоединении к России, заявив, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах в то время, когда территория Грузии оккупирована».

