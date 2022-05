Референдум об аннексии оккупированного Цхинвали пройдет 17 июля

Действующий лидер оккупированного Цхинвальского региона/Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума о «присоединении» региона к России. «Верховный суд» региона оставил решение в силе.

Мы это сделали, — написал вчера в Телеграм-канале Анатолий Бибилов.

Мы сделали важный шаг – мы возвращаемся домой, мы возвращаемся в Россию, — добавил он.

Анатолий Бибилов впервые объявил о референдуме о присоединении к России за несколько дней до первого тура «президентских выборов» в регионе 10 апреля.

Проигрыш во втором туре не помешал Бибилову в одностороннем порядке назначить референдум, не посоветовавшись со следующим лидером Анатолием Гаглоевым.

На данный момент неизвестно, что продолжит ли Кремль аннексию территорий Грузии, или будет использовать этот вопрос для воздействия на Тбилиси, где многие на фоне вторжения России в Украину опасаются неприятностей от России.

Позиция Гаглоева

«Я как сын своего Отечества и избранный народом президент Республики Южная Осетия всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России», — сказал Гаглоев, который должен вступить в должность «президента» 24 мая.

«Другой вопрос – настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его проведение», — добавил он.

Будущий лидер задался вопросом, согласовал ли Бибилов решение с Россией в соответствии с двусторонними соглашениями, отсутствие которых, по его словам, поставит под угрозу цели России.

«Надеюсь, что это так, иначе судьба референдума 1992 года* может повториться. Для тех, кто забыл, напомню, что в 2014 году без согласования с Россией были проведены референдумы о воссоединении в Луганской и Донецкой народных республиках. Прошло 8 лет и мы видим, что своей цели они пока не достигли», — заявил он.

Гаглоев раскритиковал Бибилова за то, что он принял решение, не посоветовавшись с ним, заявив, что он предпримет дальнейшие шаги в отношении референдума в соответствии с «международно-правовыми нормами, проведением консультаций и выполнением договоренностей с Российской Федерацией».

* В 1992 году референдум в оккупированном Цхинвали закончился странными результатами: избиратели проголосовали и за независимость региона, и за интеграцию с Россией. Этнические грузины бойкотировали голосование. Официальный Тбилиси и международное сообщество не признали результаты референдума.

Предыстория

В марте официальный Тбилиси осудил объявленный Цхиванли ​​референдум, заявив, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах на фоне того, что территория Грузии оккупирована».

Оккупированный регион был главным эпицентром российско-грузинской войны 2008 года, которая закончилась подписанным Соглашением о прекращении огня 12 августа при посредничестве ЕС.

Россия, которая осуществляет эффективный контроль над оккупированным регионом, признала независимость Цхинвали и Абхазии 26 августа 2008 года.

После конфликта 1991-1992 годов и войны 2008 года около 30 000 этнических грузин покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами.

