Кремль нашел ошибку в трактовке вопроса референдума в Цхинвали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подверг критике запланированный на 17 июля референдум о присоединении к России в оккупированного Цхинвальского региона.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Пескова, с юридической точки зрения формулировка вопроса подразумевает, что Цхинвали рассматривает возможность «создания некоего третьего государства».

«Если серьезно к этому подходить, то юридически нужно все-таки доработать этот вопрос», — заявил он, — «Юридически нужно доработать этот вопрос».

Песков повторил в очередной раз, что Москва не предпринимала и не планирует никаких шагов по организации референдума.

Бывший глава оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о «присоединении» региона к России. Анатолий Бибилов впервые объявил о референдуме о присоединении к России за несколько дней до первого тура «президентских выборов» в регионе 10 апреля. Однако во втором туре 8 мая он потерпел поражение от оппозиционного конкурента Алана Гаглоева.

Алан Гаглоев, вступивший в должность 24 мая, выразил общую поддержку присоединению к России, но поставил под сомнение сроки проведения референдума.

Официальный Тбилиси осудил запланированный «референдум» о присоединении к России в оккупированном Цхинвали, заявив, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах на том фоне, когда территория Грузии оккупирована».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)