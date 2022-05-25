Кремль нашел ошибку в трактовке вопроса референдума в Цхинвали
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подверг критике запланированный на 17 июля референдум о присоединении к России в оккупированного Цхинвальского региона.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Пескова, с юридической точки зрения формулировка вопроса подразумевает, что Цхинвали рассматривает возможность «создания некоего третьего государства».
«Если серьезно к этому подходить, то юридически нужно все-таки доработать этот вопрос», — заявил он, — «Юридически нужно доработать этот вопрос».
Песков повторил в очередной раз, что Москва не предпринимала и не планирует никаких шагов по организации референдума.
Бывший глава оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о «присоединении» региона к России. Анатолий Бибилов впервые объявил о референдуме о присоединении к России за несколько дней до первого тура «президентских выборов» в регионе 10 апреля. Однако во втором туре 8 мая он потерпел поражение от оппозиционного конкурента Алана Гаглоева.
Алан Гаглоев, вступивший в должность 24 мая, выразил общую поддержку присоединению к России, но поставил под сомнение сроки проведения референдума.
Официальный Тбилиси осудил запланированный «референдум» о присоединении к России в оккупированном Цхинвали, заявив, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах на том фоне, когда территория Грузии оккупирована».
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