Кандидат в «президенты» от оппозиции в Цхинвали проявляет осторожность по вопросу присоединения к России
Кандидат в «президенты» оккупированного Цхинвальского региона и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил российскому информационному агентству ТАСС, что идея присоединения оккупированного региона к России на данный момент не на пользу Москвы.
«Когда действующий президент (Анатолий Бибилов) объявил о проведении референдума, мы вместе с вами стали свидетелями, что Грузия с этого момента поддержала санкции США против России», — сказал он.
«То есть мы видим, что шаги действующий власти подтолкнули Грузию, чтобы в очередной раз пойти против России», — сказал Гаглоев.
Хотя правительство Грузии и заявило, что соблюдает требования режима международных санкций против России, оно отказалось принять дополнительные меры против России, сославшись на «национальные интересы».
По словам Гаглоева, присоединение к России «не является инициативой Бибилова». «Наш народ уже несколько раз проводил референдум, мы знаем мнение народа на этот счет очень хорошо», — заявил он.
«Бибилов затягивает в эту ситуацию наших российских коллег, тем самым дискредитируя РФ и вызывая в республике антироссийские настроения», — цитирует ТАСС слова Гаглоева.
По его словам, присоединение Цхинвальского региона к России «не может быть односторонним решением».
«Мы всегда отслеживаем позицию России, и как только наш стратегический партнер, Россия, даст сигнал, Южная Осетия и народ Южной Осетии готов оказать помощь РФ и при необходимости сделать шаг навстречу», — сказал он.
«Я считаю, что действующие власти РФ в лице президента Владимира Владимировича Путина пока заняты другими вопросами, я считаю, что более серьезными», — добавил он.
Завтра в Цхинвальском регионе пройдут «президентские выборы». Всего баллотируется пять кандидатов, в том числе действующий лидер Анатолий Бибилов. Грузия и большая часть международного сообщества, включая США, Евросоюз и ОБСЕ, считают эти выборы нелегитимными.
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