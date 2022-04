Кандидат в «президенты» от оппозиции в Цхинвали проявляет осторожность по вопросу присоединения к России

Кандидат в «президенты» оккупированного Цхинвальского региона и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил российскому информационному агентству ТАСС, что идея присоединения оккупированного региона к России на данный момент не на пользу Москвы.

«Когда действующий президент (Анатолий Бибилов) объявил о проведении референдума, мы вместе с вами стали свидетелями, что Грузия с этого момента поддержала санкции США против России», — сказал он.

«То есть мы видим, что шаги действующий власти подтолкнули Грузию, чтобы в очередной раз пойти против России», — сказал Гаглоев.

Хотя правительство Грузии и заявило, что соблюдает требования режима международных санкций против России, оно отказалось принять дополнительные меры против России, сославшись на «национальные интересы».

По словам Гаглоева, присоединение к России «не является инициативой Бибилова». «Наш народ уже несколько раз проводил референдум, мы знаем мнение народа на этот счет очень хорошо», — заявил он.

«Бибилов затягивает в эту ситуацию наших российских коллег, тем самым дискредитируя РФ и вызывая в республике антироссийские настроения», — цитирует ТАСС слова Гаглоева.

По его словам, присоединение Цхинвальского региона к России «не может быть односторонним решением».

«Мы всегда отслеживаем позицию России, и как только наш стратегический партнер, Россия, даст сигнал, Южная Осетия и народ Южной Осетии готов оказать помощь РФ и при необходимости сделать шаг навстречу», — сказал он.

«Я считаю, что действующие власти РФ в лице президента Владимира Владимировича Путина пока заняты другими вопросами, я считаю, что более серьезными», — добавил он.

Завтра в Цхинвальском регионе пройдут «президентские выборы». Всего баллотируется пять кандидатов, в том числе действующий лидер Анатолий Бибилов. Грузия и большая часть международного сообщества, включая США, Евросоюз и ОБСЕ, считают эти выборы нелегитимными.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)