Абашидзе и Карасин обсудили референдум в Цхинвальском регионе

Председатель комитета Совета РФ по международным делам Григорий Карасин сообщил, что обсуждал с Тбилиси вопрос о планируемом референдуме в Цхинвальском регионе.

«Кратко обсудили», — цитирует российское информационное агентство ТАСС слова Карасина, который сделал это заявление в кулуарах международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров, внимательно за этим следим», — добавил Карасин.

ТАСС также сообщает со ссылкой на специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, что он проинформировал Москву о негативном отношении Тбилиси к референдуму. Как известно, оккупированный регион стремится присоединиться к России.

За несколько дней до этого сообщения пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 17 мая, что Москва в настоящее время не работает над вопросом присоединения Цхинвальского региона к России.

Песков отметил, что референдум- «это, прежде всего, «отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики».

