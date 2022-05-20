Госдума РФ ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Цхинвали

Госдума РФ 19 мая поддержала ратификацию соглашения с Цхинвальским об урегулировании вопросов двойного гражданства, после чего документ был направлен на подпись президенту Владимиру Путину.

Тбилиси рассматривает соглашение как «продолжение политики Москвы по незаконной оккупации и фактической аннексии регионов Грузии Абхазии и Цхинвали».

Соглашение позволяет гражданам одной стороны приобретать гражданство другой стороны, не отказываясь от своего. В соглашении также предусмотрены упрощенные процедуры получения российского гражданства для «осетинских граждан».

По условиям соглашения, граждане Цхинвальского региона старше 18 лет могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке, а дети до 14 лет получат такое же гражданство, как и их родители. До достижения ребенком 18 лет у родителей будет возможность выбрать гражданство в письменной форме.

Соглашение позволяет лицам с двойным гражданством пользоваться правом на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством их постоянного проживания. Однако любая из сторон имеет право предлагать эти права и привилегии лицам с двойным гражданством, даже если они проживают на территории другой стороны.

Согласно документу, лица с двойным гражданством будут проходить военную службу по месту постоянного жительства на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, уже прошедшие военную службу с одной стороны, освобождаются от призыва с другой стороны.

Ратификации соглашения предшествует назначенному на 17 июля референдум в Цхинвальском регионе о присоединении региона к России.

Представляя соглашение в Государственной Думе, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что, прежде чем принимать окончательное решение об аннексии, Москва учтет ряд факторов, в том числе текущую геополитическую ситуацию, своевременность и правомерность принятия этого решения именно сейчас.

Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве 4 августа 2021 года, после чего в сентябре соглашение подписали «министр иностранных дел» оккупированного региона Дмитрий Медведев и посол Москвы в регионе Марат Кулахметов. В марте Путин внес соглашение в Государственную Думу на ратификацию.

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