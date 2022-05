Организация «Репортеры без границ» откликнулась на дело Ники Гварамия

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF), занимающаяся правами СМИ, сегодня высказалась о необходимости независимого и немедленного пересмотра «беспрецедентного и предположительно политически мотивированного приговора суда» генеральному директору грузинской телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия.

Глава отделения организации по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье подчеркнула, что «суровость приговора по такому сомнительному делу показывает, что он политически мотивирован и направлен на ослабление оппозиционных СМИ».

В организации отметили, что Гварамия собирался обжаловать вынесенный приговор по делу о причинении ущерба телекомпании «Рустави-2» во время его пребывания на посту директора компании.

Кавелье призвала «правительство Грузии выполнить свои международные обязательства и обеспечить безопасную среду для всех средств массовой информации в Грузии».

Организация выразила обеспокоенность «растущей угрозой для независимых и оппозиционных СМИ в Грузии».

Говоря о гомофобном насилии в отношении журналистов 5 июля 2021 года, организация отметила, что правительство Грузии не только проявляет бездействие, когда речь идет о нападении на свободу прессы, но и «готово мешать работе оппозиционных журналистов».

Она также заявила, что телекомпания «Мтавари архи» неоднократно подвергалась атакам со стороны властей страны.

В организации также напомнили о том, что телеканал был оштрафован на 111,3 тысячи лари за трансляцию видеороликов в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили, а также о случаях притеснения журналистов «Мтавари архи» со стороны министра культуры Теи Цулукиани и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Вынесенный Тбилисским городским судом приговор Нике Гварамия вызвал резкую критику со стороны местных СМИ, НПО, оппозиционных политиков и международного сообщества.

Примечательно, что, согласно недавнему исследованию организации «Репортеры без границ», в прошлом году уровень свободы прессы в Грузии значительно ухудшился. Грузия переместилась с 60-го на 89-е место среди 180 стран/территорий.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)