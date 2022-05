СМИ выражают обеспокоенность арестом Ники Гварамия

Независимые интернет-издания «Публика» и «Нетгазети», а также «Альянс региональных вещателей», который объединяет десятки региональных СМИ, назвали арест руководителя телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия «политически мотивированным» действием, которое угрожает независимым и критическим СМИ.

«Нетгазети» и ее партнерское СМИ «Батумелеби» назвали арест Гварамия «особо тревожным», что, по их словам, является «предупреждением и угрозой любому СМИ и журналисту, который не подчиняется цензуре власти и критикует ее деятельность».

По заявлению «Нетгазети», арест Гварамия является «опасным, логическим продолжением репрессивной политики, проводимой властями Грузии в отношении неподконтрольных им СМИ в последние годы».

В качестве примера репрессивной политики в отношении СМИ издание назвало гомофобное насилие 5 июля 2021 года, в результате которого более 50 журналистов подверглись физическому насилию, а также критические заявления Грузинской мечты в адрес СМИ, выдача «все в меньшей степени» государственными ведомствами публичной информации, ограничение свободного посещения журналистами различных мероприятий государственных ведомств.

Со своей стороны, редакционная команда издания «Публика» заявила 18 мая, что «действия прокуратуры и суда преследовали не интересы правосудия, а политический мотив, и этот мотив является попыткой властей заставить нежелательные СМИ замолчать».

«На протяжении многих лет власти шаг за шагом продвигались вперед по пути, который смело можно назвать хроникой борьбы со СМИ», — заявило издание «Публика».

«Альянс региональных вещателей Грузии», который объединяет 45 региональных СМИ, также осудил решение суда, заявив, что глава медиаорганизации не должен привлекаться к ответственности за менеджерское решение.

Тбилисский городской суд признал Нику Гварамия виновным в причинении ущерба телекомпании «Рустави-2» во время пребывания на посту директора компании и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сам руководитель телекомпании «Мтавари архи» отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

18 мая журналисты провели в его поддержку акцию, которая началась с площади Республики и переместилась шествием на проспект Руставели.

Согласно недавнему исследованию международной организации по защите свободы прессы «Репортеры без границ» (RSF), уровень свободы прессы в Грузии значительно ухудшился. Грузия переместилась с 60-го места в 2021 году среди 180 стран/территорий на 89-е место в 2022 году.

