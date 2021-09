Каха Каладзе стал объектом критики за то, что назвал журналиста «грязнейшим» человеком

«В этой стране нет радикалов крупнее вас и более грязных людей, чем вы», — заявил действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры от Грузинской мечты Каха Каладзе в ответ на вопрос журналисту телекомпании «Мтавари архи» Деа Мамисеишвили.

«Вы есть голова ненависти, зла, если человек может придумать что-нибудь плохое», — добавил мэр Тбилиси. Позже Каладзе заявил, что никто не сможет найти ни одного его высказывания, в котором он кого-то оскорблял. На ответ журналиста, что он ругал ее две минуты назад, Каладзе ответил: «Это ваш телевизионный эфир, вся грязь, которую человек может придумать».

Журналистка задала вопрос Кахе Каладзе о документе, опубликованном телеканалом «Мтавари архи», который предположительно является планом предвыборной стратегии Грузинской мечты, и который наряду с критическими СМИ и другими оппонентами правящей команды включал также и дискредитацию бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Согласно заявлению Хартии журналистской этики Грузии, заявление Кахи Каладзе «несет угрозу демократии», и «такое отношение к СМИ характерно для авторитаризма».

Хартия считает такие действия являются «подстрекательством ненависти к СМИ», что «особенно опасно во время выборов». Организация призывает власти «не поощрять нападения на представителей СМИ своим агрессивным отношением».

«Хартия журналистской этики неоднократно заявляла, что агрессивная риторика политиков в Грузии создает поляризованную медиа-среду и негативно сказывается на безопасности и профессионализме журналистов», — говорится в заявлении хартии.

