На акции протеста после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава демонстранты требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства, 11 июля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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RSF: смерть журналиста повела свободу прессы в Грузии к катастрофе

12/07/2021 - 20:02
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«После скоординированного нападения на 50 журналистов подозрительная смерть Александра Лашкарава повела свободу прессы в Грузии к катастрофе», — заявила 12 июля глава Департамента Восточной Европы и Центральной Азии правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) Жанна Кавелье.

«Мы призываем Министерство внутренних дел провести беспристрастное, тщательное и прозрачное расследование обстоятельств его смерти и нападений на незащищенных полицией журналистов вместо того, чтобы пытаться дискредитировать умершего оператора», — сказала Кавелье.

Она также откликнулась на версию правительства Грузии о том, что журналист, умерший через несколько дней после избиения гомофобными группами, мог умереть от передозировки наркотиков.

«Пассивность властей в отношении попыток гомофобных движений запугать журналистов подрывает доверие к власти, которая не должна допускать безнаказанности и брать на себя свою долю ответственности в этом вопросе», — сказала Кавелье.

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12/07/2021 - 20:02
17 1 minute read

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