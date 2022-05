Алан Гаглоев вступит в должность 24 мая

По информации «избирательной администрации» оккупированного Цхинвальского района/Южной Осетии, новый лидер региона вступит в должность 24 мая. Церемония «инаугурации» пройдет в Цхинвальском драматическом театре.

41-летний Гаглоев, лидер оппозиционной партии «Ныхас» и бывший член «Комитета госбезопасности» региона, получил 16 134 голоса (56,09%) во втором туре 8 мая, победив действующего лидера Анатолия Бибилова. Последний получил 11 767 голосов (40,90%). 3,01% — 867 избирателей проголосовали против всех.

По данным «избирательной администрации» региона, в голосовании приняли участие 29 423 человека (явка 73,93%).

В ходе предвыборной кампании Гаглоев активно говорил об «отсутствии законности» в регионе, проблеме передела власти, судебной системы и слабости органов самоуправления.

Кроме того, он акцентировал внимание на социальном неравенстве. Он говорит, что на том фоне, когда множество людей проживает в нищете, российские пожертвования попадали в карманы власть имущих.

В качестве нового лидера Гаглоеву придется провести 17 июля референдум о присоединении к региона России, который в одностороннем порядке назначил Анатолий Бибилов, не посоветовавшись с Гаглоевым.

Несмотря на поддержку этой идеи, Гаглоев сказал, что идея присоединения оккупированного региона к России «на данный момент не работает в пользу Москвы».

Тбилиси и большая часть международного сообщества осудили выборы и подготовку к референдуму, назвав их нелегитимными.

После конфликта 1991-1992 годов и войны 2008 года около 30 000 этнических грузин покинули свои дома в регионе и стали вынужденными переселенцами.

