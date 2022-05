Замглавы МИД России о референдуме в Цхинвальском регионе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение о присоединении Цхинвальского региона/Южной Осетии к России требует учета многих факторов.

«Вопрос об объединении потребует участия двух сторон. Будем сначала смотреть на то, как проголосуют, когда состоится референдум, югоосетинские граждане», — заявил Руденко, который 19 мая внес на ратификацию в Госдуму Соглашение о двойном гражданстве.

«Здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе нынешнюю геополитическую ситуацию», — отметил он.

Пока Россия будет следить за подготовкой к референдуму, — сообщает российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Руденко.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсуждал с Тбилиси вопрос референдума в Цхинвальском регионе.

По словам Карасина, «Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров, внимательно за этим следим».

Действующий лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о «присоединении» региона к России. Бибилов впервые объявил о референдуме о присоединении к России за несколько дней до первого тура «президентских выборов» в регионе, который прошел 10 апреля. Однако во втором туре 8 мая он потерпел поражение от оппозиционного конкурента Алана Гаглоева.

Алан Гаглоев, который вступит в должность 24 мая, выразил общую поддержку присоединению к России, но поставил под сомнение сроки проведения референдума.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)