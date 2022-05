Леонид Калашников: Новый лидер Цхинвальского региона не будет торопиться с референдумом

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что новоизбранный лидер оккупированного Цхинвальского региона Алан Гаглоев не будет спешить с проведением референдума о присоединении региона к России.

«Что касается референдума, то это остается их волей. При этом, думаю, что Гаглоев сейчас подождет, в отличие от (президента республики Анатолия] Бибилова», — цитирует Калашникова российское информационное агентство ТАСС.

«Хотя он и объявил, что готов провести такого рода референдум, но тут это в большей степени зависит даже не от них, а от России, от того, насколько Россия с Белоруссией готовы расширять Союзное государство», — отметил российский депутат.

По словам Калашникова, он считает, что «в любом случае» у Москвы и Цхинвали будут хорошие отношения.

«Что касается России — кто бы ни был в (Южной Осетии) президентом, они всегда настроены достаточно комплементарно в отношении РФ, и думаю, что не будет какого-либо рода неожиданностей», — заявил он.

Российский депутат также отметил, что Бибилов поступил справедливо, когда признал поражение на выборах.

«И в этом смысле те, кто стоит за ним, они, думаю, последуют его примеру и не будут нагнетать и осложнять обстановку для избранного президента», — добавил он.

41-летний Алан Гаглоев, который возглавляет оппозиционную партию «Ныхас» и является бывшим членом «Комитета госбезопасности» оккупированного региона, набрал 54,2% голосов во втором туре «президентских выборов» 8 мая, победив действующего «президента» Анатолия Бибилова. Последний получил 43,3% голосов.

Бибилов возобновил разговоры о присоединении к России до первого раунда, намеченного на 10 апреля.

Гаглоев тогда заявил, что Бибилов использует этот вопрос в предвыборных целях. Несмотря на поддержку этой идеи, Гаглоев тогда заявил, что идея присоединения оккупированного региона к России, сейчас не работает в пользу Москвы.

Тбилиси и большая часть международного сообщества осудили выборы и подготовку к референдуму, назвав их нелегитимными.

Официальный Тбилиси заявил, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах, учитывая, что территория Грузии оккупирована» Россией.

