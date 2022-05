Кремль комментирует предстоящий референдум в оккупированном Цхинвали

Российское информационное агентство ТАСС сообщило вчера со ссылкой на слова пресс-спикера Кремля Дмитрия Пескова, что Москва не ведет никакой работы по присоединению Цхинвальского региона к России.

Согласно тому же сообщению, Песков отметил, что запланированный на 17 июля референдум в Цхинвальском регионе, инициатором которого выступил действующий лидер региона Анатолий Бибилов, «отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики».

«Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, считает ли Кремль правильным проведение такого референдума в сложившейся ситуации, Песков сказал: «это вопрос прежде всего жителей республики, нынешнего руководства республики, и здесь скорее нужно ориентироваться на их точку зрения».

Будущий лидер Цхинвальского региона Алан Гаглоев, который вступит в должность 24 мая, в целом поддержал идею проведения референдума, но выразил сомнение относительно сроков проведения.

