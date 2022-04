Тбилиси осуждает «выборы» в Цхинвали

МИД Грузии осудил «президентские выборы», прошедшие в оккупированном Цхинвали 10 апреля, и заявил, что «эти действия являются очередным незаконным действием Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Подобные провокационные действия направлены на легитимацию незаконной оккупации регионов Грузии и этнической чистки грузин», — говорится в распространенном вчера заявлении МИД Грузии.

«В условиях незаконной оккупации двух неотъемлемых регионов Грузии и осуществляемого оккупационными силами на месте эффективного контроля упомянутые т.н. выборы не будут иметь никаких правовых последствий», — заявили в МИД.

По заявлению ведомства, «никаких правовых результатов не будет иметь запланированный оккупационным режимом в Цхинвали т.н. референдум о присоединении к Российской Федерации, что является еще одним незаконным шагом к аннексии».

МИД Грузии призвал Москву уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства, включая Соглашение о прекращении огня и «отменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)