Российские чиновники начали кампанию за присоединение Цхинвали

Группа российских официальных лиц прибыла в Цхинвали 8 апреля после того, как инициативная группа из оккупированного региона начала кампанию за присоединение к России.

В состав группы входят российский сенатор Александр Карелин, лидер Северной Осетии Сергей Меняйло, лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов и член ФС РФ Таймураз Мамсуров.

На мероприятии, состоявшемся в Цхинвальском драматическом театре, к собравшимся обратились действующие и бывшие руководители Цхинвальского региона. Все они входят в инициативную группу.

Действующий руководитель оккупированного региона Анатолий Бибилов отметил, «Южная Осетия» стоит на пороге «большого исторического события».

«Мы не просто его свидетели – мы с вами прямо здесь и прямо сейчас вершим Историю! Южной Осетии быть с Россией!» — сказал Бибилов.

«Нам нужно получить 2 000 подписей, но мы соберём гораздо больше. Мы должны показать всему миру, что народ Южной Осетии «ЗА» вхождение в состав России», — сказал он.

Со своей стороны лидер Северной Осетии заявил, что народы Северной и Южной Осетии «никогда не чувствовали границ между собой».

Российский сенатор Александр Карелин подчеркнул необходимость поставить на референдуме «ожидаемый результат». Россия вам ответит, могу вас в этом заверить, — сказал он.

Мы с уважением отнесемся к этому решению, и я уверен, что ваша воля будет выражена на достойном уровне, — сказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

