87% граждан Грузии считают, что «война в Украине — это и наша война»

Согласно результатам опроса общественного мнения, которые были опубликованы Глобальной исследовательской и управленческой консалтинговой компанией ACT 10 марта, 88% опрошенных граждан Грузии хотят, чтобы Украина выиграла войну, начатую Россией в Украине 24 февраля, в то время как победы России желает только 1%.

63% респондентов прогнозируют победу Украины в российско-украинской войне, 12% ожидают победы в России, 20% не имеют точного ответа на вопрос, а 5% считают, что победителя в этой войне не будет.

По данным опроса, 84% населения прямо говорят, что «Россия — враг», число не разделяющих это мнение не превышает 11%. 91% опрошенных «не сомневаются, что нынешние события на Украине являются военным преступлением России».

По данным АСТ, война, начатая Россией в Украине, является «актуальным и болезненным вопросом» для населения Грузии.

96% респондентов считают, что нынешние события в Украине полностью или частично связаны с Грузией. «Невозможно утверждать, что при ответе на этот конкретный вопрос респонденты имели в виду политическое, экономическое, военное или любое другое влияние на страну, но факт в том, что для них эта война не проходит где-нибудь в другом месте и изолированно», — говорится в исследовании.

При этом 87% респондентов считают, что «война в Украине — это и наша война». 72% ожидают, что «если Россия победит в Украине, Грузия будет следующей».

51% опрошенных ожидают проблем от России в любом случае.

Согласно результатам опроса, 49% респондентов не ожидали, что Россия начнет войну в Украине, а 31% — ожидали, что Россия начнет войну на всей территории Украины, включая Киев. 17% ожидали боевых действий только на уже оккупированной Россией территории или в ее окрестностях.

ACT провел необходимые исследовательские работы в период 4-6 марта 2022 года. В рамках исследования методом телефонного интервью было опрошено 809 респондентов. По данным АСТ ошибка выборки составляет 4,2%.

