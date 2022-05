Решение Комитета министров Совета Европы по конфликту в Грузии

В решении по конфликту в Грузии от 4 мая Комитет министров Совета Европы подтвердил в очередной раз, что «Российская Федерация продолжает препятствовать мирному урегулированию конфликта и подрывать безопасность и стабильность во всем регионе».

В этом контексте Комитет подчеркнул присутствие российских войск в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, «увеличение военных учений и усиление инфраструктуры», а также выполнение союзнических или интеграционных соглашений с Сухуми и Цхинвали.

Среди этих соглашений комитет назвал программу Москвы 2020 года о создании «общего социального и экономического пространства» и соглашение 2021 года с Цхинвальским регионом о двойном гражданстве.

В комитете отметили, что «незаконные действия Российской Федерации, направленные на изменение статуса регионов Грузии», не имеют правовой силы.

В то же время в решении осуждаются недавние «президентские выборы» в Цхинвальском регионе и «парламентские выборы» в Абхазии.

Заместители министров выразили обеспокоенность дискриминацией этнических грузин в обоих оккупированных регионах, разрушением грузинских памятников и ухудшением ситуации с правами человека.

В решении выражается серьезная обеспокоенность произвольным задержанием граждан Грузии и подчеркивается дело Ираклия Бебуа из Гали, «состояние здоровья которого является критическим», а также дело Геннадия Бестаева, скончавшегося после перевода из цхинвальской тюрьмы в Тбилиси.

Комитет министров Совета Европы призвал Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 2008 года, в том числе вывести свои вооруженные силы и силы безопасности с оккупированных территорий, а также выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу Грузия против России.

Комитет также призвал Россию немедленно освободить произвольно задержанных на оккупированных территориях, устранить препятствия для свободного передвижения на разделительных линиях и положить конец практики безнаказанности убийств этнических грузин на оккупированных территориях.

Он также призвал Россию положить конец этнической дискриминации в отношении грузин в Гальском и Ахалгорском районах, в том числе требования о том, чтобы они зарегистрировались в качестве иностранных резидентов или поменяли фамилии, чтобы пользоваться всеми гражданскими правами.

По теме:

12 мая, 2021: Решение Комитета министров Совета Европы по конфликту в Грузии

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)