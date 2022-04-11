Цхинвальская избирательная комиссия объявила результаты. Фото: Агентство «Рес»
Новости

На «выборах» в Цхинвали лидирует оппозиционер

11/04/2022 - 13:14
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В первом туре «президентских выборов» в Цхинвальском регионе/Южной Осетии на первое место вышел кандидат от оппозиции Алан Эдуардович Гаглоев, обойдя полученными голосами действующего лидера Анатолия Бибилова.

Гаглоев, который является лидером партии «Ныхас», получил 10 705 (36,9%) голосов, а Бибилов получил 9 706 (33,5%) голосов на «выборах» 10 апреля.

Что касается кандидатов, которые не прошли во второй тур, «вице-спикер парламента» Александр Плиев получил 3 434 голоса, «депутат» Гари Мурадов — 2 592, а бывший «депутат» Дмитрий Тасоев — 822 голоса.

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11/04/2022 - 13:14
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