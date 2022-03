В оккупированной Абхазии прошел второй тур «парламентских выборов»

В оккупированной Абхазии около 67 000 избирателей (54,5% от общего числа избирателей) проголосовали во втором туре «выборов парламента».

По итогам второго тура «депутаты» были избраны в 17 из 16 округов. Повторные выборы пройдут через 2 месяца в одном округе Сухуми, а в Гудаута — 14 мая.

Во втором туре участвовали действующие депутаты – Батал Аиба, Рауль Лолуа, Алмасхан Барцыц, Натали Смыр, Алмасхан Ардзинба и Астамур Тарба, но ни один из них не смог победить.

Победили только четыре из пяти кандидатов от партии Амцахара, поддерживающей действующего абхазского лидера Аслана Бжания.

Всего по итогам обоих туров Амцахара получила 5 мест в «парламенте». Ни один из кандидатов от остальных четырех партий не победил.

Всего на выборах 12 и 26 марта в законодательный орган, состоящий из 35 депутатов, попали 28 независимых кандидатов.

Из 18 действующих депутатов на «выборах» только семь получили мандаты заново, и то в первом туре.

Выборы в оккупированном регионе Тбилиси и международное сообщество считают нелегитимными, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость региона.

Около 260 000 этнических грузин, крупнейшая этническая группа в довоенной Абхазии, остаются в изгнании.

Около 30 000 этнических грузин из Гальского округа были лишены права голоса в результате конфискации абхазских паспортов в 2014 и 2017 годах.

1 округ (г. Сухуми)

Инар Гицба — 1287 голосов.

2-й округ (г. Сухуми)

Астамур Герхелия, партия «Амцахара» — 1 024.

3-й округ (город Сухуми)

Нерсоу Салакая — 1 215.

4-й округ (город Сухуми)

Эрик Рштуни — 1015.

6-й округ (г. Сухуми)

Дмитрий Маршания — 1 763.

7-й округ (г. Сухуми)

Рашида Айба — 1 213.

13-й округ (город Гагра)

Алхас Барцыц — 2 109.

15-й округ (Отхара)

Бадрик Пилия — 1 130.

20-й округ (Аацы)

Алиса Гулария, партия «Амцахара» — 1 451.

21-й округ (Новый Афон)

Ахра Пачулия — 928.

22-й округ (Эшера)

Фазлибей Авидзба — 741.

28-й округ (Гуфь)

Демур Гогия — 922.

29-й округ (Члоу)

Алмас Акаба, партия Амцахара – 1 038.

32-й округ (Очамчире)

Батал Джопуа — 1 189.

33-й квартал (Ткварчели)

Беслан Эмурхба, партия «Амцахара» — 1 372.

34-й округ (Ткварчели)

Герман Качарава 854.

