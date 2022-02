Умер Геннадий Бестаев, которого недавно освободили из тюрьмы оккупированного Цхинвали

Скончался Геннадий Бестаев, которого в ноябре прошлого года освободили из тюрьмы оккупированного Цхинвали из-за ухудшения здоровья, после чего он проходил лечение в одной из клиник в Тбилиси.

Новость о смерти Бестаева распространил Давид Кацарава, один из основателей антиоккупационного движения «Сила в единстве». Корреспонденту «Civil Georgia» подтвердили информацию в Службе государственной безопасности.

Геннадий Бестаев, перенесший инсульт в тюрьме оккупированного Цхинвали, был освобожден 16 ноября. Тогда местное информационное агентство «Рес» со ссылкой на «Комитет госбезопасности» оккупированного региона сообщило, что Бестаева помиловал глава региона Анатолий Бибилов.

Геннадий Бестаев был задержан оккупационными силами в ноябре 2019 года вблизи линии оккупации в районе села Хелчуа по обвинению в «незаконном пересечении границы» и контрабанде наркотиков. В марте 2021 года он был приговорен к трем годам лишения свободы.

