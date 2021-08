Гарибашвили: Большинство телеканалов хотят «зомбировать» общество

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, большинство телеканалов и политиков хотят «зомбировать все общество этими искусственно созданными кризисами, саботажем, шантажом и постановками заговоров против собственного народа и своей страны».

Гарибашвили выступил с таким заявлением вчера во время презентации 10-летнего плана Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, где он выразил обеспокоенность тем, «что видят молодые абхазы или осетины, когда переключают и смотрят грузинские телеканалы».

«В ежедневном режиме они видят и слышат риторику насилия, ненависть, зависть, зло и разжигание вражды внутри нас», — заявил премьер-министр, добавив, что молодые люди из оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона видят, что «мы не можем сформироваться внутри, не можем уладить все дела, не можем примириться, определить, что является главным, приоритетными вопросами, проблемами, задачами».

«Мы должны сделать безальтернативным для абхазов и осетин совместную жизнь с нами», — заключил премьер.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)