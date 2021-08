В связи с «изменением редакционной политики» «Рустави 2» покинул второй ведущий

За два месяца до октябрьских выборов в самоуправление второй телеведущий покинул канал «Рустави 2» из-за «существенного» изменения редакционной политики.

Ведущая передачи «Курьер дня» Теона Цхомелидзе, которая вернулась на канал после смены руководства в 2019 году, написала сегодня в Facebook, что не приемлет измененную редакционную политику канала, что стало «ощутимым и для зрителя». «(Соответственно) я ухожу из «Рустави 2», потому что больше не вижу себя на этом канале», — добавила Цхомелидзе.

«Когда находишься в этой профессии, ты должны быть честен перед тремя: зрителем, с твоими респондентами и самим собой. Остальное второстепенно», — сказала она.

11 августа канал покинул и перешел в телекомпанию «Формула» ведущий программы «P.S.» Гурам Рогава. В коротком заявлении в Facebook он лишь сказал, что больше не видит себя на «Рустави-2».

Позже Рогава подробно рассказал СМИ о причинах ухода с телевидения, заявив, что он видел, что у него больше не будет «той степени независимости», которую он имел на канале ранее. «Я мог остаться и заниматься той журналистикой, которая мне не нравится», — сказал он в интервью Радио «Свобода».

Рогава также отметил, что «власти резко отреагировали» на то, что 5 июля в прямом эфире он символически разорвал чистые листы бумаги в знак протеста против насилия над журналистами, во время чего он заявил телезрителям, что «Конституцию Грузии разорвали над нашими головами».

«Некоторые политические лидеры требовали, чтобы меня сняли из эфира… Я также получил определенные послания о том, что это может плохо кончиться, что это излишне и что я не должен так продолжать», — отметил он.

По словам Рогава, после того как Вако Авалиани, покинувший ТВ «Маэстро», присоединился к менеджменту телеканала, ему предложили изменить формат программы и переделать «P.S.» в предвыборное ток-шоу, что уже не было интересно для него.

Вако Авалиани, один из директоров АО «Медиа Холдинг», которое управляет компанией «Рустави-2», заявил сегодня «Медиачекеру» в ответ на уход журналистов с телеканала, что «сохраняется прежняя редакционная политика, которая была до этого. Канал перешел на избирательный режим, и предвыборная активность всех партий освещается».

Согласно последней выписке из пПбличного реестра за март, Кибар Халваши владеет 60% телекомпании «Рустави 2» и 40% принадлежит ООО Панормама, 100% которой также принадлежит Кибару Халваши. В марте этого года «Рустави-2» и агентство «Прайм Тайм» объединились под крышей ООО «Медиа Холдинг», 90% которого принадлежит «Прайм Тайм», а 10% — «Рустави 2».

Вако (Варлам) Авалиани был назначен одним из директоров ООО «Медиа Холдинг» 20 июля. До этого он был генеральным директором ТВ «Маэстро». Он покинул «Маэстро» 15 июля, назвав причиной новые приоритеты канала, которые «неприемлемы» для него.

Подробную информацию о «Рустави 2» читайте по этой Подробную информацию о «Рустави 2» читайте по этой ссылке

This post is also available in: ქართული (Грузинский)