По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия не помогает России обходить санкции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в город Рустави заявил сегодня, что Грузия не помогает России обходить санкции.

Отвергнув обвинения Киева в том, что Тбилиси помогает России в контрабанде, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «Грузия никогда не допустит провоз (через свою территорию) каких-либо санкционных грузов».

«Особенно насколько абсурдно это обвинение, что к этому причастно правительство», — сказал он.

«Мы находимся в полной координации с нашими зарубежными партнерами, друзьями, мы обмениваемся информацией в режиме онлайн», — добавил он.

«Я думаю, что здесь больше не должно быть никаких вопросов», — добавил он.

По словам Ираклия Гарибашвили, ему «было очень печально слышать такие клеветнические обвинения со стороны Украины».

«Это было политически мотивированное заявление, никаких доказательств, никаких фактов представлено не было», — сказал глава правительства Грузии.

«Я пожелал бы Украине и украинцам скорейшего завершения войны, прекращения этой разрушительной войны, которая является огромным вызовом не только для Украины, но и для нас, для всего региона, для всей Европы и для мира», — сказал он.

4 апреля Служба разведки Министерства обороны Украины заявила, что «Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения», добавив, что «чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии».

Обвинения украинской стороны прозвучали на фоне и без того напряженных отношений между Тбилиси и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский также отозвал посла из Тбилиси из-за «аморальной позиции» властей Грузии по поводу введенных против России санкций и отказа в отправке бойцов-добровольцев чартерным рейсом в Украину.

Примечательно, что на фоне критики со стороны официального Киева Россия разрешила ввоз грузинских молочных продуктов, что в Тбилиси сочли хорошей возможностью.

В ответ на растущую критику из Киева правящая команда Грузинской мечты заявляет, что находящиеся в правительстве Украины члены правительства Грузии времен правления Национального движения пытаются «повлиять на решения властей Украины».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)