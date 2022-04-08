По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия не помогает России обходить санкции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в город Рустави заявил сегодня, что Грузия не помогает России обходить санкции.
Отвергнув обвинения Киева в том, что Тбилиси помогает России в контрабанде, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «Грузия никогда не допустит провоз (через свою территорию) каких-либо санкционных грузов».
«Особенно насколько абсурдно это обвинение, что к этому причастно правительство», — сказал он.
«Мы находимся в полной координации с нашими зарубежными партнерами, друзьями, мы обмениваемся информацией в режиме онлайн», — добавил он.
«Я думаю, что здесь больше не должно быть никаких вопросов», — добавил он.
По словам Ираклия Гарибашвили, ему «было очень печально слышать такие клеветнические обвинения со стороны Украины».
«Это было политически мотивированное заявление, никаких доказательств, никаких фактов представлено не было», — сказал глава правительства Грузии.
«Я пожелал бы Украине и украинцам скорейшего завершения войны, прекращения этой разрушительной войны, которая является огромным вызовом не только для Украины, но и для нас, для всего региона, для всей Европы и для мира», — сказал он.
4 апреля Служба разведки Министерства обороны Украины заявила, что «Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения», добавив, что «чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии».
Обвинения украинской стороны прозвучали на фоне и без того напряженных отношений между Тбилиси и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский также отозвал посла из Тбилиси из-за «аморальной позиции» властей Грузии по поводу введенных против России санкций и отказа в отправке бойцов-добровольцев чартерным рейсом в Украину.
Примечательно, что на фоне критики со стороны официального Киева Россия разрешила ввоз грузинских молочных продуктов, что в Тбилиси сочли хорошей возможностью.
В ответ на растущую критику из Киева правящая команда Грузинской мечты заявляет, что находящиеся в правительстве Украины члены правительства Грузии времен правления Национального движения пытаются «повлиять на решения властей Украины».
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