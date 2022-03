Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Гаагским судом

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил 2 марта, что Гаагский трибунал начал расследование предполагаемых военных преступлений в Украине.

Этому решению предшествовало обращение правительств 38 стран после вторжения России в соседнюю Украину. Грузия входит в число этих стран.

Литва самостоятельно обратилась в суд в Гааге.

«Неизбирательное применение Россией силы против ни в чем не повинных мирных жителей во время ее незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину равносильно военным преступлениям, за которые путинский режим должен нести ответственность», — говорится в заявлении правительства Великобритании, которая возглавила инициативу.

Карим Хан отметил, что 28 февраля он собирался подать заявление судьям МУС на получение разрешения, но обращение государств позволило ему перейти на стадию расследования без разрешения судей.

По его словам, его команда увидела разумные основания полагать, что преступления, подсудные МУС, действительно были совершены в Украине.

Ни Россия, ни Украина не являются членами Римского статута МУС, хотя Украина признала юрисдикцию суда над возможными военными преступлениями, совершенными на ее территории с ноября 2013 года, и преступлениями против человечества.

В настоящее время 123 страны являются государствами-членами Международного уголовного суда.

