Выступление посла Грузии по Украине на специальной сессии ГА ООН

На специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по Украине посол Грузии в ООН Каха Имнадзе подтвердил поддержку Грузией Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Ниже приводится полный текст выступления посла Грузии на внеочередном заседании ГА ООН 28 февраля, которое проводится редко:

«Спасибо господин президент,

Моя делегация присоединяется к заявлению, сделанному представителем ЕС, и со своей стороны я хотел бы добавить следующий комментарий:

Сегодня мы собрались на экстренное заседание, поскольку Совет Безопасности в очередной раз не смог сыграть роль гаранта мира и безопасности. Так что теперь дело за нами, Генеральной Ассамблеей, где у всех нас есть равные права голоса, чтобы четко заявить, что Организация Объединенных Наций служит цели, ради которой она была создана.

Применение силы одним государством-членом ООН против суверенитета, территориальной целостности и политической независимости другого государства-члена нарушает статью 2.4 Устава ООН и представляет собой акт агрессии, как это определено Резолюцией 3314, принятой на основе консенсуса этой же организацией.

То, что мы видим в Украине, — это акт агрессии со стороны России, и мы его осуждаем.

На прошлой неделе именно с этой трибуны я говорил о манере поведения России в отношении своих соседей. Полномасштабная военная агрессия России против моей страны должна была стать тревожным сигналом для всех. Но, к сожалению, подобного сценария, который спустя несколько лет развился в Украине, избежать не удалось. Чтобы не повторяться, скажу, что мы в Грузии действительно знаем, что такое потери от войны. Мы действительно знаем, каковы ее разрушительные последствия для людей, а это ни в чем не повинные граждане, женщины и дети, которые платят самую высокую цену. Это разрушительно не только для тех, кто испытывает это на себе, но и передается из поколения в поколение.

Чтобы сказать четко, основные принципы Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы и обязательства, принятые в Будапештском меморандуме, не подлежат пересмотру ни одной страной, какой бы большой и сильной она ни была.

Захват территорий с применением силы или использование с этой целью угроз является незаконным и недопустимым. Грузия призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия и вывести свои вооруженные силы с территории Украины; Разрешить всем международным гуманитарным и правозащитным механизмам немедленный доступ на всю территорию Украины; Изменить решения о статусе неотъемлемых частей Украины — Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, и сделать то же самое с Грузией — вывести вооруженные силы, допустить гуманитарную помощь и изменить решение в отношении оккупированных территорий.

Грузия была соавтором проекта резолюции Совета Безопасности, на которую было наложено вето, а мы были соавтором проекта резолюции Генеральной Ассамблеи, который мы вскоре обсудим. Несмотря на то, что эта резолюция относится к Украине, она является водоразделом для всех нас, а также для будущего правового порядка и для нашей Организации Объединенных Наций. Таким образом, я призываю вас проголосовать за предложенный проект, чтобы спасти будущие поколения от ужасов войны, поддержать объединенные нации.

Наконец, мы приветствуем решение генерального секретаря увеличить гуманитарные операции ООН в Украине и вокруг нее и позвольте мне подтвердить непоколебимую поддержку Грузией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках границ, признанных на международном уровне, включая Крым и Донбасс, а также в отношении навигационных прав Украины по судоходству в территориальных водах Украины. Спасибо!».

